Realme 10 a officiellement confirmé avoir Helio G99 à la barre

Le Realme 10 arrive bientôt, et Realme a annoncé que le smartphone sera alimenté par le SoC Helio G99 de MediaTek, corroborant les rumeurs selon lesquelles le Realme 10 (modèle 4G) aurait la puce Helio G99 à la barre.

Realme n’a encore rien divulgué sur le Realme 10, mais la série 10 devrait inclure le Realme 10 4G (RMX3630), le Realme 10 5G (RMX3663) et le Realme 10 Pro+ (RMX3687).

📢 Criez à la prochaine #realme10 alimenté par le meilleur chipset G99 de sa catégorie ! Décrivez votre enthousiasme avec un emoji ci-dessous ⬇️ pic.twitter.com/0FxRetukYW – realme (@realmeglobal) 28 octobre 2022

Les rendus divulgués du Realme 10 4G ont révélé que le smartphone serait disponible en trois couleurs. Il emballera un écran perforé et arborera deux caméras à l’arrière. Des images du Realme 10 5G et du Realme 10 Pro+ ont été révélées par TENAA avec leurs spécifications, nous avons donc une bonne idée de ce que ces smartphones ont à offrir.











Rendus divulgués de Realme 10 4G

Vous pouvez vous diriger vers cette voie pour en savoir plus sur le Realme 10 5G et le Realme 10 Pro + en attendant plus d’informations de Realme sur la série 10.