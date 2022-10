Realme 10 5G et Realme 10 Pro+ détaillés par TENAA

Il y a quelques jours, des images et des détails de base pour les Realme 10 et 10 Pro+ ont été publiés par des agences en Chine. Maintenant, TENAA a mis à jour sa liste avec la fiche technique complète des deux modèles, alors allons-y.

La Realme 10 5G (RMX3663) dispose d’un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (le taux de rafraîchissement n’est pas répertorié). Le téléphone lui-même mesure 163,7 x 74,2 x 8,1 mm et pèse 190 g.

Il est alimenté par un chipset sans nom avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et 64, 128, 256 ou 512 Go de stockage. Comme son prédécesseur, le Realme 10 devrait avoir les versions 4G et 5G, c’est le modèle 5G (le 4G est alimenté par l’Helio G99, mais TENAA n’a pas encore ce modèle).













Realme 10 5G (photos de TENAA)

La configuration de la caméra semble assez simple – une caméra principale de 108MP (les rumeurs disent qu’elle a OIS, TENAA ne le dit pas) et un assistant 2MP, plus une caméra selfie 16MP.

À l’intérieur se trouve une batterie de 4 870 mAh (capacité typique) qui prendra en charge une charge rapide de 33 W, selon le 3C. Notez que la capacité nominale de la batterie sera en fait de 5 000 mAh pour correspondre au Realme 9.

Passons à la Realme 10 Pro+ (RMX3687), il dispose également d’un écran de 6,7 pouces (résolution de 1 080 x 2 412 pixels), mais il passe à un panneau AMOLED incurvé, un 10 bits à en juger par la profondeur des couleurs. Le téléphone est également un peu plus mince à 161,5 x 73,9 x 7,8 mm et plus léger à 172,5 g.

Cela ne signifie pas une batterie plus petite, cependant, en fait, la capacité typique est un peu plus élevée à 4 890 mAh – cela devrait également être répertorié comme 5 000 mAh. Celui-ci comportera une charge plus rapide de 67 W (battant la configuration 4 500 mAh/60 W du Realme 9 Pro+).













Realme 10 Pro+ (photos de TENAA)

Le nouveau modèle Pro + devrait comporter le chipset Dimensity 1080 (une version actualisée du Dimensity 920 à l’intérieur de l’ancien Pro +). Il sera couplé avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et 64, 128, 256 ou 512 Go de stockage.

En ce qui concerne les caméras, celle-ci dispose également d’un module principal de 108MP (avec OIS, prétendument) et ajoute un ultra large de 8MP (en conservant l’assistant de 2MP). À l’avant se trouve une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le Realme 10 5G et le Realme 10 Pro+ devraient faire leurs débuts avec Realme OS 3.0. Quand cela pourrait arriver n’est pas encore clair.

