Realme 10 5G est officiel avec la caméra principale Dimensity 700 et 50 MP

Le Realme 10 uniquement LTE est arrivé plus tôt cette semaine, et maintenant une version 5G est devenue officielle en Chine. Le Realme 10 5G fonctionne sur Dimensity 700 et apporte une triple caméra de 50 MP, ainsi que quelques améliorations logicielles qui devraient donner au téléphone un avantage sur le marché trop concurrentiel des midrangers abordables.

L’avant est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Le téléphone a une encoche en forme de goutte d’eau pour une caméra selfie avec un capteur de 8 MP et une ouverture f/2.0 à l’avant.

En parlant d’appareils photo, le tireur principal de 50 MP est accompagné d’une caméra macro de 2 MP pour les photos en gros plan (jusqu’à 4 cm), et le troisième appareil photo est pour le flou d’arrière-plan dans les photos de portrait, mais la société ne nous dit pas ce que le capteur est – nous savons seulement qu’il a une ouverture f/2.8 avec un objectif 2P et un FoV étroit de 50 degrés.

Realme était vraiment fier de présenter le 10 5G avec un corps mince – seulement 8,1 mm d’épaisseur dans sa base tout en apportant une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et un long plateau de carte pour deux SIM et une micro SD. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation.

L’interface utilisateur est Realme UI 3.0, basée sur Android 12. Le téléphone prend en charge une extension de mémoire artificielle et, en théorie, il peut obtenir jusqu’à 14 Go de RAM d’un simple clic dans le menu Paramètres.









Realme 10 5G est déjà en vente en Chine. Il en coûte 1 299 CNY (182 $/179 €) pour la variante 8/128 Go ou 1 599 CNY (225 $/22 €) pour l’option 8/256 Go. Nous ne savons pas si ce téléphone est sur le point d’arriver pour un public mondial, mais nous devons mentionner un appareil similaire avec la même empreinte et les mêmes caméras, mais un chipset et une mémoire différents sont vendus en Inde sous le nom de Realme 9i 5G.









Maintenant que le téléphone vanille est lancé, nous attendons avec impatience l’événement du 17 novembre, lorsque les Realme 10 Pro et Realme 10 Pro + seront annoncés au public chinois avant qu’ils n’arrivent finalement sur la scène internationale.

La source (en chinois)