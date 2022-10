Realme 10 4G fuit dans plus de rendus, la capacité de la batterie de la version 5G est confirmée

Realme vient de confirmer le lancement de la série 10 en novembre, et aujourd’hui une nouvelle rumeur prétend que la première vente aura lieu le tout premier jour du mois. Apparemment, le Realme 10 4G sera disponible sur “certains marchés” à partir du 1er novembre, en trois options de stockage, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8/128 Go et 8/256 Go.

Son prix devrait se situer autour de 190-210 $. Le Realme 10 4G serait proposé en rose, gris et bleu. Le téléphone est livré avec un scanner d’empreintes digitales latéral intégré dans le bouton d’alimentation, une minuscule caméra selfie perforée alignée à gauche, un écran FHD + AMOLED de 6,4 “ou 6,5” avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, et un Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge de 33 W.











Realme 10 4G dans les trois couleurs

Il est alimenté par le SoC Helio G99 de MediaTek et dispose d’une caméra arrière principale de 50 MP avec une caméra macro de 2 MP à côté. Le Realme 10 4G dispose d’une prise casque 3,5 mm et son prix en Inde est compris entre 17 000 INR et 19 000 INR, tandis que si vous tenez compte de diverses offres de cartes pouvant descendre jusqu’à 15 000 INR. La date de lancement réelle en Inde n’est pas encore claire, mais elle devrait atterrir d’ici la mi-novembre.











Realme 10 4G

Les étoiles Realme 10 4G dans les images divulguées que vous pouvez voir ci-dessus, et il a été montré dans un autre ensemble de rendus divulgués il y a quelques jours à peine, et cette fuite est venue avec un ensemble de spécifications très similaire, c’est juste la taille de l’écran que les deux n’arrive pas à s’entendre.

Le Realme 10 5G, quant à lui, a été certifié par 3C, un processus qui a confirmé le fait qu’il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, tout comme son frère 4G.

