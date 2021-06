Reality Winner, l’ancien spécialiste du renseignement américain qui a été emprisonné en 2018 pour avoir divulgué des informations classifiées de la National Security Agency au média The Intercept, a été libéré de prison pour bonne conduite.

L’avocate de Winner, Alison Grinter Allen, a annoncé sa libération lundi, révélant que, bien que Winner soit « toujours en détention dans le cadre du processus de réintégration en résidence », sa famille et ses amis sont « soulagé et plein d’espoir. »

« Reality et sa famille ont demandé l’intimité pendant le processus de transition alors qu’ils s’efforcent de guérir le traumatisme de l’incarcération et de reconstruire les années perdues » Allen a déclaré, ajoutant que Winner’s « La libération n’est pas le produit du pardon ou du processus de libération pour des raisons de compassion, mais plutôt le temps gagné grâce à un comportement exemplaire pendant l’incarcération. »

L’avocat a déclaré que son client était interdit de faire des déclarations ou des apparitions publiques et ne pouvait donc pas commenter l’affaire.

Winner a été condamné à cinq ans de prison en 2018 pour avoir divulgué un rapport de renseignement de la NSA à l’Intercept qui affirmait que des pirates informatiques russes avaient tenté d’interférer avec les élections américaines. L’interception a fait l’objet de tirs nourris à l’époque et a été accusé d’avoir mal géré la confidentialité de Winner, ce qui, selon les critiques, a conduit à son arrestation.

La semaine dernière, la sœur de Winner, Brittany, a appelé le président Joe Biden à gracier l’ancien spécialiste du renseignement, arguant que Biden n’était que président « à cause des actions de Reality Winner ».

« Le président Biden doit de la gratitude à Reality parce que les actions de Reality ont directement contribué au fait que les élections de 2020 ont été les élections présidentielles les plus sûres de l’histoire américaine », a-t-il ajouté. elle a dit. « M. Biden est président à cause des actions de Reality Winner et, par conséquent, il devrait lui pardonner.





