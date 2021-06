Reality Winner, qui a divulgué des informations sur la Russie à The Intercept, libéré de prison

Reality Winner, une ancienne linguiste de l’Air Force qui a plaidé coupable en 2018 pour avoir divulgué un rapport de renseignement sur l’ingérence électorale de la Russie dans les élections de 2016, a été libérée de prison, a annoncé lundi son avocat.

« Je suis ravie d’annoncer que Reality Winner a été libéré de prison », a écrit Alison Grinter Allen dans un article sur Twitter. « Elle est toujours en détention dans le cadre du processus de réintégration en résidence, mais nous sommes soulagés et pleins d’espoir. »

Un site Web du Bureau des prisons indique que Winner se trouve actuellement dans un centre de réadmission à San Antonio. Sa date de sortie de l’établissement est le 23 novembre 2021.

La gagnante, aujourd’hui âgée de 29 ans, avait 25 ans au moment où elle a imprimé un rapport de renseignement classifié dans les locaux de la National Security Agency en Géorgie où elle travaillait et l’a fourni aux journalistes du média d’investigation The Intercept.

Une histoire basée sur la fuite de Winner a été publié le 5 juin 2017, avec le titre : « TOP-SECRET NSA REPORT DETAILS RUSSIAN HACKING EFFORT EFFORT DAYS BEFORE 2016 ELECTION ».

« Les renseignements militaires russes ont exécuté une cyberattaque contre au moins un fournisseur américain de logiciels de vote et ont envoyé des courriels de harponnage à plus de 100 responsables électoraux locaux quelques jours seulement avant l’élection présidentielle de novembre dernier, selon un rapport de renseignement hautement classifié obtenu par The Intercept », a déclaré l’article, écrit par les journalistes Matthew Cole, Richard Esposito, Sam Biddle et Ryan Grim.

Winner a été condamné à cinq ans et trois mois en août 2018. Selon Allen, la libération anticipée de Winner n’était pas le produit d’un « processus de pardon ou de libération par compassion, mais plutôt du temps gagné grâce à un comportement exemplaire pendant son incarcération ».