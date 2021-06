Reality Winner, ancien analyste du renseignement américain, libéré de prison

CORPUS CHRISTI, Texas — Reality Winner, l’ancienne analyste du renseignement américain qui en 2018 a été condamnée à cinq ans pour espionnage, a été libérée de prison fédérale, a annoncé lundi son avocat dans un tweet.

« Je suis ravie d’annoncer que Reality Winner a été libéré de prison », a déclaré l’avocate Alison Grinter sur la plate-forme de médias sociaux à 10 h 16 HAC. « Elle est toujours en détention dans le cadre du processus de réintégration en résidence, mais nous sommes soulagés d’avoir espoir. »

Grinter, qui a représenté Winner dans ses efforts pour obtenir une réduction de peine et dans d’autres affaires, a déclaré qu’elle avait été libérée sur la base d’un « comportement exemplaire pendant son incarcération ».

Winner, une vétéran de l’armée de l’air de 29 ans, a fait la une des journaux nationaux en 2017, lorsqu’elle a été accusée d’avoir divulgué des secrets nationaux à un organisme de presse. Elle travaillait à l’époque à la National Security Agency et a été accusée d’avoir partagé un rapport sur les tentatives de piratage russes ciblant les informations d’inscription des électeurs américains avec le média en ligne, The Intercept.

Ses partisans l’ont traitée de dénonciatrice et ont longtemps demandé qu’elle soit graciée.

En juin 2018, Winner a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de transmission non autorisée d’informations de la défense nationale et, deux mois plus tard, a été condamné à cinq ans et trois mois de prison fédérale. Le président de l’époque, Donald Trump, a suggéré dans un tweet que la peine était excessive.

Grinter a déclaré que les membres de la famille de Winner, qui avaient fait pression pour une libération anticipée pour des raisons de compassion, se trouvaient au US Bureau of Prisons Medical Center-Carswell à Fort Worth lorsque la libération a eu lieu. La gagnante et sa famille n’avaient pas l’intention de faire de déclaration publique, a déclaré Grinter.

En janvier, Grinter a confirmé que Winner avait déposé une plainte officielle selon laquelle un gardien de prison l’avait « touchée de manière inappropriée pendant qu’elle dormait » en mars précédent. Grinter, dans une interview accordée lundi au réseau USA TODAY, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’état de la plainte.

« Je ne connais aucune procédure formelle », a déclaré Grinter, ajoutant qu’elle avait écrit une lettre sévère aux responsables de la prison avertissant que le gardien ne devrait pas être autorisé à superviser Winner ou d’autres personnes ayant fait des allégations similaires.

Il est trop tôt pour dire quels projets futurs Winner pourrait avoir, a déclaré Grinter.

« Il y a beaucoup de travail émotionnel à faire lorsque vous sortez du traumatisme de l’incarcération », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons parlé de rien qui la stresserait, comme des projets à long terme, mais je serais vraiment surpris si elle ne commençait pas une sorte de travail de plaidoyer ou d’activisme. »

Selon un profil publié en 2017 par USA TODAY après avoir été accusée d’avoir divulgué du matériel top secret, Winner a rejoint l’Air Force peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Elle parle le pashto et le farsi et a été linguiste.

Après avoir quitté l’armée, Winner est allé travailler pour une entreprise de sous-traitance de la défense en Géorgie.

Dans les documents judiciaires publiés après son arrestation, Winner a déclaré aux agents fédéraux qu’elle avait retiré le matériel classifié de son bureau « plié en deux dans mes collants ». Les documents comprenaient également des échanges sur les réseaux sociaux qu’elle a eus avec sa sœur, dans lesquels Winter a déclaré que l’Amérique était « littéralement la pire chose qui se soit produite sur la planète. Nous avons inventé le capitalisme pour détruire l’environnement ».

Dans sa conversation avec les agents sur ce qu’elle a fait, Winter leur a dit : « Oui, j’ai merdé royalement. »

Parce qu’elle a plaidé coupable, Winner ne peut pas faire appel de sa condamnation. Mais Grinter a déclaré que les efforts pour effacer le nom de Winter se poursuivront.

« Nous allons continuer à nous battre pour un pardon complet, ce qui est vraiment, en ce qui me concerne, la seule chose qui fera », a déclaré Grinter.

