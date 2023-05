Réalité sur HBO et Max: Sydney Sweeney joue dans un film troublant et vital

Quand la pièce qui deviendrait un jour le drame extraordinaire Réalité créé hors de Broadway, son protagoniste dénonciateur était toujours dans une prison fédérale.

À l’époque, en février 2019, l’émission s’appelait Est-ce une chambre ?, une citation énigmatique de l’émission elle-même. Un agent du FBI inspecte l’endroit — il s’agit bien d’une pièce — où deux de ses collègues interrogent la petite femme de 25 ans qui y habite, et il fait enquête. Il semble demander si l’espace doit être fouillé. Mais c’est une question étrange, décalée, à laquelle personne ne saurait vraiment répondre. Bien sûr, c’est une pièce ; ce serait quoi d’autre ? C’est comme demander où est « ici ». Ou si la réalité existe.

Il y a une vigueur ironique à Réalité, un sens quasi allégorique qu’il a été construit par un auteur légèrement maladroit avec quelque chose à prouver. C’est une histoire de vérité et de faits tordus, d’ombres et de subterfuges, et la femme en son centre est littéralement nommée Réalité.

Ce qui le rend si étrange et si effrayant, c’est que personne ne l’a écrit du tout.

Le texte de Réalitécomme la pièce sur laquelle il est basé, est une réplique textuelle, y compris les expurgations, de la transcription du FBI de son interrogatoire du vétéran de l’Air Force et traducteur de la NSA Reality Winner le 3 juin 2017. La dramaturge et réalisatrice Tina Satter a mis la transcription sur scène, et maintenant, elle et le co-scénariste James Paul Dallas l’ont déplacé – avec un effet incroyable – sur l’écran, avec Sydney Sweeney en tant que gagnant et Josh Hamilton et Marchánt Davis en tant qu’agents l’interrogeant.

Réalité est, littéralement, le genre de film où les gens parlent tout le temps. Mais c’est précisément pour ça que ça marche. Le dialogue (inchangé, à une exception près, de la mise en scène et donc de la transcription du FBI) ​​a la plus grande des qualités théâtrales : personne ne dit jamais vraiment ce qu’il veut dire, et vous êtes fasciné, essayant de comprendre ce qu’il pense. , l’équilibre des pouvoirs se déplaçant d’avant en arrière. Que cela fonctionne si bien à l’écran est un formidable témoignage à la fois des talents de réalisateur de Satter et des performances des acteurs.

Le vrai Reality Winner, vous vous souvenez peut-être des gros titres, a été accusé et reconnu coupable d’avoir divulgué un rapport de renseignement concernant une tentative de piratage russe des listes électorales lors des élections de 2016. « Je n’essayais pas d’être une Snowden ou quoi que ce soit », a-t-elle dit aux agents. Plus tard, elle a déclaré aux médias qu’elle estimait que le gouvernement trompait intentionnellement ses citoyens sur les tentatives de la Russie de renverser les élections. Elle a donc imprimé un fichier et l’a envoyé par la poste à Intercept, qui a promis l’anonymat de ses sources.

Le gouvernement l’a découvert et est arrivé à sa porte avant même que l’Intercept ne publie les rapports. Pour le crime de « retirer du matériel classifié d’un établissement gouvernemental et de l’envoyer à un média », elle a été condamnée à cinq ans et trois mois de prison fédérale – la plus longue jamais imposée pour ce crime. Et, incroyablement, elle s’est vu refuser à plusieurs reprises sa libération sous caution, y restant finalement un peu moins de quatre ans, alors même que le Congrès et d’autres responsables gouvernementaux parlaient de ce qu’elle avait révélé publiquement. Bien qu’elle ait été transférée dans un établissement de transition le 2 juin 2021, Winner n’a jamais vu l’émission la concernant lors de son ouverture à Broadway en octobre – car elle était toujours assignée à résidence.

Traduire le jeu à l’écran entraîne des changements subtils. Lorsque le spectacle était encore sur scène, les rédactions dans les transcriptions étaient mises en scène visuellement, le public plongé brièvement dans le noir, un interrupteur basculé qui vous laissait désorienté dans le public. En tant que support, le film a un peu plus à jouer avec visuellement, donc à la place, nous voyons l’image de Sweeney disparaître et disparaître, puis réapparaître à chaque fois que la rédaction se termine.

Il y a aussi la mise en contexte par le biais de clips d’actualités ; au début, nous voyons Winner dans sa cabine, la couverture par Fox News du témoignage du directeur du FBI James Comey devant le Congrès retentit d’une télévision accrochée au mur. (Plus tard, elle dira aux agents qu’elle a demandé à plusieurs reprises que les téléviseurs soient commutés sur autre chose que Fox News – Al Jazeera, ou simplement des photos d’animaux de compagnie – et cela l’a beaucoup bouleversée.) Parfois, des événements et des dates à propos desquels le les personnages qui parlent sont coupés avec les images réelles de Reality ou les publications Instagram ; de temps en temps, nous voyons une forme d’onde des bandes, ou entendons des parasites, ou voyons la transcription être tapée, une façon de nous rappeler que ce que nous regardons n’est pas de la fiction.

Ou pas exactement, en tout cas.

Plus important encore, certaines des rédactions de la pièce n’ont pas été rédigées entre-temps. Beaucoup d’entre eux concernaient le média auquel Winner avait divulgué le document; le film commence finalement à dire « l’interception » à haute voix, et c’est un peu choquant au début. Le raisonnement semble clair. En novembre 2021, juste après la clôture de l’émission de Broadway, Winner a fustigé l’Intercept pour sa gestion des documents, dont la gestion a peut-être été responsable de son identification par le FBI (et qui est devenue un énorme problème pour la publication). Visuellement, Réalité fait le cas que l’Intercept foutu. Petite merveille.

La question au centre de Réalité est complexe. Quand c’était une pièce de théâtre, c’était une enquête sur les motivations de Winner. Pourquoi une jeune femme qui veut, comme elle le dit à plusieurs reprises aux agents, être déployée – pour sortir de sa position sans issue en tant que traductrice en farsi et utiliser ses compétences linguistiques étendues – ferait-elle quelque chose qu’elle sait être illégal ? Qu’est-ce qui l’a « poussée à bout », comme le demande l’un des agents ?

Mais en tant que film, avec les gros plans sur les visages que le médium fournit, la question grandit. La complexité émotionnelle, les multiples sentiments que son personnage éprouve et ses tentatives bien entraînées pour rester cool, apparaissent sur le visage de Sweeney. Nous commençons à vraiment voir ce qu’elle pense, et cela conduit à une démonstration plus grande et plus troublante de l’échec lamentable des systèmes censés nous protéger pour faire quelque chose comme ça. Le dossier militaire de Winner ne peut pas la sauver. Le fait qu’elle parle trois langues parlées au Moyen-Orient est souvent qualifié d' »impressionnant » par les agents, mais à chaque fois la répétition est plus chargée — cela va être utilisé contre elle, on s’en rend compte, pour suggérer que ses sympathies sont ailleurs ( et c’était ainsi). Le FBI n’est pas de son côté; ils ne prennent même pas la peine de lire ses droits Miranda. La dynamique de genre bien usée devient soudainement un facteur, avec Winner apparemment obligée de plaisanter sur le fait que son chat est obèse pour apaiser les hommes, reconnaissable de manière écœurante pour les femmes qui ont déjà ressenti le besoin de jouer le jeu pour se protéger.

Après son arrestation, les reportages des médias – cousus dans le film, de peur que les médias ne l’oublient commodément – ​​incluent des personnes disant que, par exemple, Winner est « une personne qui s’est intéressée au Moyen-Orient, avec des motifs suspects », qu’elle « proclamait haïr l’Amérique », qu’elle était un « exemple par excellence d’une menace intérieure ». Même le média qui était censé la protéger, qui a fourni des instructions aussi précises aux fuyards qui souhaitent rester anonymes, a tout foiré, et elle payé le prix.

Réalité sort un marteau

En train de regarder Réalité C’est la troisième fois que je vois l’adaptation par Satter de l’interrogatoire de Winner. A chaque fois, je reste en colère et instable. Comme beaucoup d’Américains, en particulier les femmes blanches de la classe moyenne, j’ai été élevée dans la conviction que mon gouvernement fait parfois des bêtises mais qu’il est essentiellement de mon côté. Que nous sommes les gentils, un gouvernement par le peuple, pour le peuple, et que nous n’emprisonnons pas les gens ici juste pour nous assurer que personne n’ose jamais faire quelque chose comme s’assurer qu’on nous dise la vérité sur nos propres élections. Nous aduléons la personne courageuse qui s’exprime. Lorsque nous vieillissons, que nous devenons plus sages et peut-être plus sceptiques, cette croyance fondamentale demeure : que la vérité nous protégera.

Pour que, Réalité sort un marteau de forgeron et une multitude d’institutions ne tiennent pas leurs nobles promesses. Est-ce que quelqu’un fait ce qu’il est censé faire ? Si le gouvernement américain est prêt à imposer une peine sévère à quelqu’un comme Reality Winner, que sommes-nous censés penser ? Quoi d’autre est faux ? La réalité est-elle réelle ?

Est-ce une pièce ?

