Réalisez d’énormes économies avec les offres de rentrée scolaire anticipées de Nike, Adidas et plus encore

C’est encore l’été, mais les offres et les vols de la rentrée affluent déjà. Des marques comme Nike, Adidas, Reebok, et d’autres proposent actuellement d’énormes réductions sur certains de leurs équipements les plus populaires. Donc, si vous avez déjà acheté le meilleur ordinateur portable et les meilleures fournitures pour la nouvelle année scolaire, il est temps de prendre de nouveaux vêtements et des coups de pied pour vous assurer que tout le monde sort avec style. De plus, bien que ces offres soient destinées à la foule de la rentrée scolaire, vous n’avez certainement pas besoin d’être étudiant pour profiter des énormes économies.

Nike Nike est probablement l’une des marques les plus populaires en matière d’équipement de rentrée scolaire, et cette vente semble presque trop belle pour être vraie. En ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à 60 % sur tous les styles de rentrée scolaire, plus 20 % de réduction supplémentaires avec le code ÉCOLE20. La vente comprend des vêtements, comme certains des sweats à capuche et des pantalons en polaire les plus vendus de la marque.

Adidas Adidas est une autre marque incontournable pour les équipements de rentrée scolaire, et vous pouvez également obtenir jusqu’à 60% de réduction sur les vêtements et les chaussures en ce moment. De plus, si vous utilisez le code ENFANTS, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 30 %. Cela ramène les coups de pied Swift Run 1.0 à aussi peu que 35 $ (avant taxes et frais d’expédition). Les Swift sont une paire de chaussures incroyable. Ils sont élégants, polyvalents et surtout durables. Et si vous les achetez pour les enfants, vous voulez des chaussures qui durent.

Articles de sport de Dick Dick’s Sporting Goods rassemble toutes vos marques préférées sous un même toit (ou site Web) et en ce moment, tout ce qui concerne la rentrée scolaire est en solde. Si vous cherchez à vous approvisionner en produits Patagonia, celui-ci est fait pour vous. Dick’s offre actuellement 50% de réduction sur de nombreuses marques, dont Patagonia.

Sous protection Under Armour participe également aux ventes de la rentrée scolaire avec 25% de réduction sur son équipement. Si UA est votre marque préférée, pensez à faire le plein de tous vos essentiels, y compris les sweats à capuche, les sacs à dos et plus encore.

Reebok Et last but not least, Reebok offre 40% à 50% de réduction sur son équipement de rentrée scolaire avec le code promo : RETOUR À L’ÉCOLE. Reebok a une foule d’excellents articles parmi lesquels choisir, mais cela veste de survêtement classique est un vol absolu, à seulement 45 $ après les économies.

