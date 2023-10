Friedman et ses collègues du programme de recherche Opportunity Insights ont créé le Atlas des opportunités, qui suit les résultats des enfants à l’âge adulte à l’aide des données du recensement américain et des données fiscales. Les données montrent qu’un enfant peut gagner en moyenne 56 000 dollars à l’âge adulte s’il grandit dans un quartier, contre seulement 33 000 dollars s’il grandit dans une zone adjacente.

S’il peut sembler évident qu’un bon quartier peut se traduire par de meilleures chances de réussite à l’âge adulte, cela souligne également qu’il est important de s’immerger dans ces domaines dès le plus jeune âge – et que les forces sociologiques, bien que difficiles à quantifier, jouent un rôle important dans perspectives économiques.

Des recherches menées par des économistes de l’Université Brown, de l’Université Harvard et du US Census Bureau montrent que les nombreuses variables qui définissent les quartiers – telles que la qualité de leurs districts scolaires, les taux de pauvreté et les conditions qui influencent le capital social dans une communauté – ont toutes un impact durable sur la vie des enfants. revenus futurs. Les résultats de la recherche ont été présentés plus tôt cette année en comparant les niveaux de mobilité dans le monde lors d’une conférence de la Banque mondiale.

Le lieu où grandit un enfant aux États-Unis devient un élément de plus en plus crucial pour déterminer son futur statut économique.

On pense que nous sommes le pays du rêve américain, [where] une fois que vous partez du bas, vous passez au sommet. Mais ce n’est tout simplement pas vraiment ce que nous voyons.

« Ce n’est pas seulement que l’exposition à ces lieux locaux est extrêmement importante. [that] L’exposition pendant l’enfance est la chose la plus importante”, a déclaré Friedman.

Même si déménager dans un « meilleur » quartier peut influencer leurs revenus à l’âge adulte, l’âge auquel un enfant déménage est également essentiel pour réaliser ces avantages, a découvert Friedman. Plus un enfant est âgé au moment du déménagement, plus son revenu projeté à 35 ans est faible. À 24 ans, aucun gain de revenu ne peut être mesuré en déménageant dans un quartier à plus forte mobilité.

Même s’il est difficile de cerner toutes les caractéristiques des quartiers à forte mobilité, ces quartiers présentent certaines caractéristiques communes. Il s’agit notamment de taux de pauvreté plus faibles, d’une structure familiale plus stable, d’un capital social plus important et d’une meilleure qualité scolaire.

“Les politiques ont tendance à avoir plus d’impact sur les trajectoires des gens quand ils sont enfants, mais je ne pense pas qu’il y ait de limite nette”, a déclaré Friedman.

Mesures de mobilité

Il existe deux mesures de mobilité : relative et absolue. Le premier mesure les chances d’accéder au sommet de la répartition des revenus du pays et est resté stable aux États-Unis. Le second évalue les chances qu’un enfant né dans la pauvreté atteigne un niveau de vie plus élevé.

“Nous avons moins [relative] mobilité dans ce pays que dans d’autres pays développés, en particulier en Europe et dans les pays européens en développement. Ainsi, même si la mobilité relative ne s’est pas beaucoup améliorée, voire a empiré au fil du temps, il est plus difficile de passer du bas vers le haut”, a déclaré Kreg Steven Brown, directeur de la politique de mobilité économique au Washington Center for Equitable Growth. “Nous sommes considérés comme le pays du rêve américain, [where] une fois que vous partez du bas, vous passez au sommet. Mais ce n’est pas vraiment ce que nous voyons. »

Aux États-Unis, la probabilité moyenne qu’un enfant de parents situés dans la moitié inférieure de la répartition des revenus puisse atteindre le quartile supérieur est de 13,1 %, selon données de la Banque mondiale. Au Danemark, cette probabilité s’élève à plus de 20 %. La Chine, l’Afrique du Sud et le Maroc se classent également plus haut que les États-Unis