Réaliser l’avenir de la vaccination pour la santé publique

OTTAWA, ONTARIO, 23 octobre 2024 /CNW/ – Aujourd’hui, mon rapport annuel sur l’état de la santé publique en Canadaintitulé Réaliser l’avenir de la vaccination pour la santé publiquea été déposé au Parlement par l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

La vaccination est l’une des réalisations les plus importantes de l’histoire moderne en matière de santé publique, car elle aide les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. En fait, au cours des 50 dernières années, les chercheurs estiment que les vaccins ont sauvé plus de 150 millions de vies dans le monde. En plus des avantages directs pour la santé, la vaccination offre également d’importants avantages sociaux et économiques, tels qu’une réduction des arrêts de maladie dans les écoles et sur les lieux de travail et une productivité accrue au travail. La vaccination peut également contribuer à réduire le fardeau de notre système de santé en réduisant les hospitalisations et les besoins en soins médicaux.

Bien que la vaccination soit un fondement de la pratique de santé publique, nous n’avons pas pleinement exploité son potentiel pour lutter contre les menaces existantes et émergentes pour la santé publique. Lacunes dans l’accès et le recours à la vaccination Canadaalimentés en partie par la propagation de la désinformation, ont conduit à une augmentation des épidémies évitables par la vaccination, comme celles de la rougeole et de la coqueluche. Certaines populations sont également confrontées à des obstacles disproportionnés à la vaccination, comme celles qui vivent dans des zones rurales et éloignées, les personnes qui ont des difficultés à accéder aux services de santé ou celles qui ont été stigmatisées dans le système de santé.

Le système de santé publique doit être prêt à tirer parti des avancées scientifiques en matière de technologie vaccinale. Dans les années à venir, de nouveaux vaccins auront le potentiel de répondre à un éventail croissant de menaces pour la santé, notamment le traitement des maladies chroniques, des cancers et des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. De nouvelles façons d’administrer les vaccins apparaissent également, telles que les vaccins nasaux et les patchs à micro-aiguilles, qui pourraient contribuer à améliorer l’expérience de vaccination, en renforçant l’acceptabilité et l’accessibilité des vaccins.

C’est pourquoi nous devons nous efforcer de créer les conditions permettant à chacun Canada de profiter pleinement des bienfaits de la vaccination à chaque étape de la vie.

Renforcer notre système de vaccination aujourd’hui et à l’avenir

Pour contribuer à réaliser cette vision, nous devons combler les lacunes de notre système de vaccination actuel. Cela implique de travailler avec des partenaires des gouvernements et des communautés pour réduire les inégalités en matière de vaccination et améliorer l’accès aux vaccins. Parmi les exemples prometteurs tirés de la pandémie, citons la mise en place de cliniques mobiles et d’agents de santé communautaires pour atteindre les personnes qui ont des difficultés à accéder aux soins, et la fourniture à des professionnels de santé de confiance des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de vaccination de leurs communautés. La santé publique a également la responsabilité d’intégrer des approches fondées sur les droits dans la vaccination des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La protection de ces droits et le soutien à l’autodétermination sont fondamentaux pour la santé et le bien-être des peuples autochtones.

Des données plus actuelles et plus complètes sont nécessaires pour mieux comprendre et répondre aux besoins en matière de santé de la population et aux menaces changeantes pour la santé publique. Le renforcement des données et des systèmes de preuves sur la vaccination aidera à identifier les lacunes en matière de couverture vaccinale, les obstacles à la vaccination et la manière de répondre aux besoins des communautés de manière aussi équitable et responsable que possible.

À l’avenir, il sera également important d’évaluer le coût élevé de l’introduction et de la fourniture de nouveaux vaccins, ainsi que d’évaluer les programmes de vaccination par rapport à leurs avantages sanitaires et économiques pour la société. En étant plus stratégiques, nous contribuerons à minimiser les risques sanitaires tout en garantissant que les fonds publics sont alloués de manière durable et efficace.

La santé publique peut continuer à jouer un rôle de premier plan en aidant à planifier l’avenir de la vaccination. Nous avons besoin que la recherche, le développement et la mise en œuvre de vaccins soient ancrés dans l’équité, fondés sur les meilleures données probantes disponibles et guidés par les besoins en matière de santé de la population dans le monde. Canada. En considérant ce travail parallèlement à l’élaboration de plans de préparation à une pandémie, nous pouvons contribuer à garantir que nous sommes prêts à agir face aux futures urgences de santé publique.

Le moment est venu de réfléchir aux leçons que nous avons tirées de la pandémie de COVID-19 et du mpox. En renforçant notre système de vaccination, nous pouvons améliorer la santé et le bien-être de toutes les personnes Canada et contribuer à la sécurité sanitaire mondiale.

Produits associés

SOURCE Agence de santé publique de Canada

Contacts : Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983 [email protected]