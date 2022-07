Réaliser “Aftershock”, un documentaire sur la mortalité maternelle noire

Peu de temps après la mort de Shamony, sa mère et son partenaire, Omari Maynard, ont organisé une célébration de sa vie qu’ils ont appelée “Aftershock”. Avant cela, Paula Eiselt et Tonya Lewis Lee, les directrices de un documentaire qui partage un titre avec cet événement, les a contactés.

En octobre 2019, sa fille Shamony Gibson est décédée deux semaines seulement après avoir accouché. Sa mort, à 30 ans, était un autre sombre emblème d’une crise nationale : l’épidémie de mortalité maternelle noire. Les États-Unis sont le plus pays industrialisé dangereux accoucher, les femmes noires mourant trois fois plus que les femmes blanches.

Peu de temps après, les réalisateurs ont rencontré Bruce McIntyre, qui a tenu une conférence de presse pour tirer la sonnette d’alarme sur la mortalité maternelle et exiger des comptes pour le décès de sa partenaire, Amber Rose Isaac, 26 ans, décédée après l’accouchement en avril 2020.

Shamony et Amber ancrent “Aftershock”, qui non seulement examine les taux de mortalité maternelle abyssaux de l’Amérique chez les femmes noires et brunes, mais suit également les proches des femmes alors qu’elles sont aux prises avec un nouveau chagrin et se battent pour une solution. Rassemblant de nombreux fils, les réalisateurs se plongent dans le système médical américain – éclairant les disparités dans les communautés noires et brunes et la négligence flagrante qui leur arrive en raison d’un racisme systémique séculaire.