Réalisé en Rs 5 crore, ce film a été le premier film indien à gagner Rs 100 crore à l’étranger, pas My Name Is Khan, Dangal, RRR

Au cours des dernières années, les collections de films indiens à l’étranger ont monté en flèche, en grande partie à cause de la prolifération des sorties indiennes sur de nouveaux marchés comme la Chine, ainsi que de la consolidation du pouvoir des stars établies sur d’anciens marchés comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et le Sud. Asie de l’Est. Cependant, il peut être surprenant pour beaucoup que même certains des plus grands films d’aujourd’hui aient du mal à correspondre aux collections d’outre-mer d’un film à petit budget d’il y a deux décennies. C’est ce film qui a franchi la barrière des 100 crores sur le marché étranger des films indiens.

Premier film indien à gagner Rs 100 crore à l’étranger

Bien que le cinéma indien ait connu plusieurs succès à l’étranger depuis les années 1950, aucun d’entre eux ne s’était approché de la barre des 100 crores de roupies. Les films de Raj Kapoor avaient eu un succès prodigieux en Union soviétique, mais leurs collections à l’étranger variaient entre 14 et 25 crores de roupies. Dans les années 1980, Disco Dancer de Mithun Chakraborty s’est approché avec un brut étranger de Rs 94 crore, mais est tombé juste en deçà. Ce n’est qu’en 2001 que Mira Nair a brisé ce plafond de verre avec son film Monsoon Wedding. Réalisé avec un budget restreint de 1,2 million de dollars (Rs 5 crore) sans grandes stars, le film a été un succès retentissant à l’étranger, avec 22,45 millions de dollars (Rs 110 crore). Il a non seulement franchi la barrière des 100 crores, mais est devenu le film indien le plus rentable à l’étranger, une étiquette qu’il a conservée jusqu’à ce que 3 idiots le franchissent huit ans plus tard.

Comment Monsoon Wedding a triomphé à l’étranger

Monsoon Wedding est une comédie dramatique réalisée par Mira Nair et se concentrant sur un mariage traditionnel punjabi à Delhi. Il mettait en vedette une distribution d’ensemble de Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shah, Vijay Raaz, Tillotama Shome, Randeep Hooda et Vasundhara Das. En raison des références de Mira Nair en Occident, il s’agissait d’une production conjointe indo-américaine, distribuée par USA Films en Amérique du Nord. Cela lui a donné une sortie plus large aux États-Unis et au Canada que la plupart des films indiens à l’époque. Puis, après que le film ait remporté le Lion d’or au Festival du film de Venise et plusieurs autres prix internationaux, sa demande sur le marché mondial a augmenté. D’autres nominations aux BAFTA et aux Golden Globes ont entraîné des sorties retardées à travers l’Europe.

Film indien le plus rentable à l’étranger



Après Monsoon Wedding, plusieurs films indiens ont franchi la barrière des 100 crores de revenus à l’étranger, mais aucun ne l’a fait aussi bien que Dangal. La vedette d’Aamir Khan a misé sur une course de rêve en Chine pour gagner un énorme crore de Rs 1520 à l’étranger, le plus élevé jamais enregistré par un film indien de loin.