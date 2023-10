Réalisé en Rs 2 crore, ce film a gagné plus que DDLJ, Baahubali, RRR, Jawan à l’étranger ; a détenu un record unique pendant 30 ans

Ce succès des années 1980 a été le film indien le plus réussi à l’étranger depuis 30 ans. Même des sociétés comme DDLJ, Baahubali, RRR et Jawan n’ont pas pu battre ce record.

De nos jours, les films indiens les plus rentables dépassent régulièrement les 100 millions de dollars dans le monde (actuellement autour de Rs 825 crore). Cette année, Jawan et Pathaan de Shah Rukh Khan ont tous deux franchi la barre, tandis que l’année dernière, RRR et KGF Chapter 2 l’avaient fait. La liste des projets à 100 millions de dollars de l’Inde ne cesse de s’allonger. Mais contrairement à l’opinion populaire, le club des 100 millions de dollars n’a pas vu le jour récemment. En fait, le premier film indien à franchir cette barre est sorti il ​​y a plus de quatre décennies. Et le film a été le film indien le plus rentable à l’étranger depuis 30 ans, avec plusieurs superproductions qui n’ont pas atteint son objectif historique.

Le premier film indien à rapporter 100 millions de dollars

C’est Disco Dancer, le méga succès de Mithun Chakraborty de 1982, qui est devenu le premier film indien à rapporter 100 millions de dollars dans le monde. Le film a été un succès en Inde, mais c’est son statut de méga succès à l’étranger qui a propulsé ses chiffres au box-office. Au milieu des années 1980, Disco Dancer de Mithun Chakraborty est sorti en Union soviétique, qui était à l’époque le plus grand marché étranger pour les films indiens. Jusque-là, le film avait fait un carton en Inde, mais n’avait pas vraiment fait vibrer les caisses à l’étranger. Sa sortie en Russie a changé la donne. Le film a vendu la somme énorme de 12 crores de billets en Union soviétique, gagnant 60 millions de roubles) (environ 75,86 millions de dollars ou Rs 94,28 crores). Cela a non seulement fait de Disco Dancer le premier film indien à dépasser Rs 100 crore (il avait gagné Rs 6,4 crore au niveau national), mais en a également fait le plus grand succès indien à l’étranger. Et tout cela a été fait avec un budget de production modéré de seulement Rs 2 crore.

Comment Disco Dancer est resté le plus grand succès indien à l’étranger

Disco Dancer a dépassé des superproductions comme Awara et Caravan pour devenir le plus grand succès indien à l’étranger avec des collectes de 75,85 millions de dollars en dehors de l’Inde. En raison de l’inflation, ses revenus en roupies à l’étranger ont été dépassés une décennie plus tard, lorsque Dilwale Dulhania Le Jayenge a gagné plus de Rs 100 crore à l’étranger. Mais en termes de dollars, aucun film ne s’en est approché puisque les revenus en dollars de DDLJ s’élevaient à peine à environ 40 millions de dollars. Baahubali 2 a gagné 59 millions de dollars, PK 53 millions de dollars et My Name is Khan loin derrière avec 23 millions de dollars. RRR, qui a fait sensation aux États-Unis et au Japon, a rapporté 45 millions de dollars à l’étranger.

Comment Disco Dancer a été détrôné

Ce n’est qu’en 2016, lorsque Bajragi Bhaijaan est sorti en Chine, que Disco Dancer a perdu sa première place. La star de Salman Khan a gagné 80 millions de dollars à l’étranger (y compris en Chine), détrônant Disco Dancer. Depuis, deux films indiens ont rapporté plus de 100 millions de dollars à l’étranger. Dangal d’Aamir Khan arrive en tête avec 238 millions de dollars bruts à l’étranger tandis que Secret Superstar de l’acteur est deuxième avec 140 millions de dollars. Les deux films ont connu un succès exceptionnel en Chine. Sans la Chine, Pathaan et Jawan de Shah Rukh Khan sont les films indiens les plus rentables à l’étranger avec des revenus de 49 millions de dollars et 46 millions de dollars respectivement.