Réalisé avec seulement Rs 6 crore, ce film de Salman Khan a gagné plus de Rs 100 crore, Aditya Chopra l’a sauvé du désastre

Salman Khan est prêt à captiver le public avec son prochain film Tiger 3. L’acteur a donné un certain nombre de 100 crores de films et les fans attendent beaucoup de son prochain film. Cependant, savez-vous que l’un de ses films qui a rapporté plus de Rs 100 crore au box-office a été réalisé en 1994 et a été sauvé par Aditya Chopra du désastre ?

Oui, le film vedette de Salman Khan et Madhuri Dixit qui n’a été réalisé qu’avec un budget de Rs 6 crore a rapporté Rs 128 crore dans le monde au box-office. Le film a été réalisé par Sooraj Barjatya et n’est autre que le drame romantique Hum Aapke Hain Koun !

Plus tôt, Sooraj Barjatya a rappelé comment, lors de la projection de Hum Aapke Hain Koun, les gens sont sortis du film et tout le monde pensait que le film ne fonctionnerait pas. Plus tard, ce sont les conseils d’Aditya Chopra qui ont fait du film à succès et de Salman Khan un nom connu.

Sooraj Barjatya a déclaré : « Nous avons organisé une projection de Hum Aapke Hai Koun où le résultat a été plutôt tiède. Tout le monde pensait que le film ne fonctionnerait pas. Puis Aditya m’a appelé et m’a dit qu’il adorait le film. Il m’a ensuite dit : « Sooraj, le film a l’air bien, mais supprime simplement ces deux chansons et demie. » Il a ensuite ajouté : « Je suis allé les éditer dès le lendemain. C’est pourquoi je dis qu’il a littéralement sauvé HAHK.

Plus tôt, s’adressant à Indian Express, Sooraj Barjatya a déclaré : « Je l’ai appris très tôt avec Hum Aapke Hain Koun… ! parce que je pensais avoir fait le meilleur film, mais quand nous avons fait la première, les gens ne l’aimaient pas ! Je me souviens très bien du public qui sortait à chaque chanson ! Je pensais avoir fait du bien, mais ensuite j’ai commencé à me demander : « Ye kya hogaya » (ce qui s’est passé).

il a été écrit et réalisé par Barjatya. Il mettait également en vedette Mohnish Behl, outre Salman Khan et Madhuri Dixit. Hum Aapke Hain Koun ! était un blockbuster.

Pendant ce temps, le thriller d’espionnage de Salman Khan, Tiger 3, qui met également en vedette Emraan Hashmi et Katrina Kaif, devrait sortir en salles à Diwali. Réalisé par Maneesh Sharma, le film est financé par Yash Raj Films. Récemment, les créateurs ont publié une bande-annonce puissante du film qui a pris d’assaut Internet et a laissé les fans enthousiasmés pour le film.

