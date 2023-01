Réalisations et records du sprinteur indien

JOYEUX ANNIVERSAIRE HIMA DAS : La sprinteuse indienne Hima Das fête ses 23 ans aujourd’hui, le 9 janvier 2023. Son nom est devenu le sujet de conversation de la ville après avoir rencontré le cœur des Indiens avec un sprint de 400 m médaillé d’or aux Championnats du monde U20 de l’IAAF 2018 à Tampere, en Finlande.

Hima, qui avait 18 ans à l’époque, était un favori avant le tournoi et a été à la hauteur du battage médiatique. Elle a remporté la médaille d’or après avoir réussi un temps de 51,46 secondes, provoquant une célébration frénétique dans le camp indien. Fait intéressant, ce n’était même pas son record personnel. Elle a amélioré son temps aux Championnats U20 en marquant 51,13 aux Championnats nationaux inter-États à Guwahati en décembre 2020.

Alors que le Dhing Express fête ses 23 ans, voici un aperçu des réalisations les plus marquantes et les plus prestigieuses de sa carrière.

Détenteur du record national

Elle détient actuellement le record national indien du 400 m en 50,79 secondes, établi aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, en Indonésie, où elle a remporté la médaille d’argent. Marita Koch, d’Allemagne, est la détentrice du record du monde du 400 m sprint (femmes), avec un temps de 47,60 secondes lors de la Coupe du monde de 1985. Manjeet Kaur détenait le précédent record national indien de 51,05 secondes.

Sept médailles d’or en deux mois

Gagner une médaille d’or est un accomplissement incroyable en soi, mais en gagner sept en deux mois est extraordinaire. Das a participé au circuit européen et aux championnats du monde en juillet et août 2019. Son total de médailles lors de ces épreuves était de sept médailles d’or, cinq au 200 m et deux au 400 m sprints.

Deux médailles d’or et une d’argent aux Jeux asiatiques de 2018

À l’âge de 18 ans, Das a participé aux Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang en 2018, où elle a remporté deux médailles d’or et une médaille d’argent. Egalement sprinter sur 200 m, l’Assamais a couru les épreuves du 400 m lors des Jeux asiatiques. Elle a battu le record national indien individuel à deux reprises, d’abord lors de la manche de qualification, puis lors de la finale en route vers une médaille d’argent. Elle a également remporté des médailles d’or – dans le relais mixte 4 × 400 et le relais 4 × 400 féminin.

Médaille d’or du 400 m aux Championnats IAAF U20 2018

La plus grande réussite d’Hima Das a été sa médaille d’or aux Championnats IAA U20 2018 à Tampere, en Finlande, qui a replacé l’Inde sur la carte de l’athlétisme. Elle a rapidement gagné le surnom de “Dhing Express” après avoir livré une performance impressionnante et franchi la ligne d’arrivée en 51,46 secondes. En conséquence, elle est devenue la première athlète indienne à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde dans n’importe quel groupe d’âge.

Gagner le prix Arjuna

Le 25 septembre 2018, Hima Das a reçu le prix Arjuna des mains du président de l’Inde. Le prix Arjuna est décerné aux athlètes qui ont fait la fierté du pays sur la scène internationale et est considéré comme l’une des plus hautes distinctions du pays.

