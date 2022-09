Réalisations et honneurs collégiaux pour les étudiants de la région de Sauk Valley – Shaw Local

Étudiants universitaires de la région de Sauk Valley qui obtiennent une reconnaissance académique.

L’universite de Wisconsin-Madison

Début du printemps

Dixon. Gretchen Bushman, Baccalauréat en sciences, Sciences et troubles de la communication

Université de l’ouest de l’Illinois

Liste du doyen d’été

Érié. Bailey C. Youngberg

Morrisson. Terrie Carroll

Forreston. Gavin M Fuchs

Shannon. Kaylee N Marteau

Université Bradley

Collège des arts libéraux et des sciences

Prix ​​en sciences de l’environnement

Brooklyn Ouest. Paméla Taylor

Bourse d’été de premier cycle pour la recherche et l’art

Université du Nebraska-Lincoln

Sélections de la cohorte du Johnny Carson Center for Emerging Media Arts

Dixon. Laynie Berkey

Université du Wisconsin-Stevens Point

Diplômés du printemps

Byron. Eryn Murphy, Baccalauréat en sciences, Promotion de la santé, Magna Cum Laude

Érié. Alexis Verkruysse, Baccalauréat ès sciences, Enseignement primaire, Cum Laude

Morrisson. Kaleb Banks, Bachelor of Science, Wildlife Ecology and Mgt, Cum Laude

Université de Morningside

Diplômés de mai et d’été

Érié. Shannon Fry, maîtrise en sciences infirmières

Université Concordia Wisconsin

Honneurs du printemps

Forreston. Sierra Reing.

Mont Carroll. Natalie Limesand

Université Wesleyan de l’Illinois

Liste du doyen du printemps

Dixon. Kate Bonnel

Oregon. Jadyn Bothe

Polo. Cole Faivre, Valeria Viteri-Pflucker

Morrisson. Cassie Osborn

Jadyn Bothe, de l’Oregon, IL, une spécialisation de première année en neurosciences.

Université de l’ouest de l’Illinois

Diplômés d’été

Byron. Nolan J Bielskis, baccalauréat ès sciences, application de la loi et administration de la justice

Forreston. Gavin M Fuchs, baccalauréat ès sciences, sciences de l’exercice

Chutes de rochers. Kristen Lynn Shumard, maîtrise en sciences de l’éducation, leadership en éducation

Sterling. Emily A Heitman, baccalauréat ès sciences, application de la loi et administration de la justice ; Keonna C Lauts, Baccalauréat en commerce, gestion

Université du nord de l’Illinois

Liste des diplômés d’été

Byron. Caleb Denton, baccalauréat ès sciences, génie mécanique

Creston. Abigail Kerns, licence en sciences infirmières

Dixon. Jennifer LeMoine, baccalauréat ès arts, études environnementales; Jill Silvest, maîtrise en sciences de l’éducation, administration de l’éducation

Rivière aux Feuilles. Samantha Poe, Baccalauréat en beaux-arts, studio d’art et design – Studio d’art

Morrisson. Kay Smith, baccalauréat en études générales, spécialisation générale ; Micheal Baumann, Master of Science in Education, Éducation physique – Physiologie de l’exercice

Prophetstown. Zachary Stanhoff, Baccalauréat ès sciences, Mathématiques – Mathématiques générales

Rochelle. Sandra Galvan, maîtrise ès sciences, développement humain appliqué et sciences de la famille : thérapie conjugale et familiale ; Laura Lopez, baccalauréat en sciences infirmières; Kyle Seebach, maîtrise ès sciences, analyse de données

Sterling. Natalie Ramos, baccalauréat ès arts, psychologie

Intendant. Kelly Wakefield, maîtrise ès sciences en éducation, SPED-Technologie d’assistance utilisée par les personnes ayant une déficience visuelle

Université de l’Illinois

Liste du doyen du printemps

Dixon. Cadyn Grafton, Grace Mitchell, Paige Stees, Emma Rapp, Kaitlyn Ortgiesen, Ashley Winters, Julia Heller, Anna Logan.

Franklin Grove. Connor Colby.

Sublette. Marguerite Vaessen.

Érié. Kadin Chaheen.

Morrisson. Lindsey Houldson.

Prophetstown. Emily Brooks, Sydney Minseen.

Chutes de rochers. Kassandra Estrella, Andrew Cannell.

Sterling. Brianna Juarez, Hunter Carrell, Grace Gould, Michael Frank, Brooke Wilson, Priscila Espinoza Castillo.

Mont Carroll. Trevor Bickelhaupt, Olivia Charles, Brianna Brice.

Savane. Chance Williams.

Byron. Hector Hernandez.

Oregon. Claudia Reckamp.

Polo. Gabriel Boothe, Molly Duncan, Teagan Prescott.

Rochelle. Sterling Devers, Addison Curtis, Tara Leininger,

Vallée de Stillman. Brooke Mickey.

Université de l’Illinois

Liste des tablettes de bronze

Sterling. Kolten Conckle, arts libéraux et sciences

Polo. Molly Duncan, sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement

Université de l’Illinois

Diplômés du semestre de printemps

Amboy. Laurent Gerdes. Master en Ressources Humaines et Relations Industrielles. Ressources humaines et relations industrielles

Dixon. Patrick Johnson. Génie Grainger. Baccalauréat en sciences en génie industriel. Ingénieur industriel

Dixon. Ashley Winters. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès arts en arts libéraux et sciences. Science politique

Sterling. Briana Emini. Éducation. Baccalauréat en sciences de l’enseignement primaire. Enseignement primaire

Milledgeville. Kelley Parks. Master of Science en leadership agricole, éducation et communication Leadership agricole, éducation et communication

Savane. Jordan Anderson. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès arts en arts libéraux et sciences. Communication

Savane. Glen Johnston. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat ès sciences en leadership agricole, éducation et communications. Leadership agricole, éducation et communications

Morrisson. Krysta Mapes. Master of Science en bibliothéconomie et sciences de l’information. Bibliothèque et sciences de l’information

Morrisson. Brenna Rickels. Master en Sciences Comptables. Comptabilité

Chutes de rochers. Daniela Cervantès. Génie Grainger. Baccalauréat en sciences informatiques. L’informatique

Chutes de rochers. Karley Crady. Médias. Baccalauréat ès sciences en journalisme. Journalisme

Chutes de rochers. Nolan Moeller. Master of Science en Comptabilité. Comptabilité

Chutes de rochers. Foi Sandrock. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat ès sciences en économie de l’agriculture et de la consommation. Économie de l’agriculture et de la consommation

Sterling. Mitchell Clodfelter. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat ès sciences en économie de l’agriculture et de la consommation. Économie de l’agriculture et de la consommation

Sterling. Kolten Conklen. Hunter-Scott. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès arts en arts libéraux et sciences. Études mondiales. Langues et cultures d’Asie de l’Est. Distinction la plus élevée. Summa Cum Laude

Sterling. Brianna Juárez. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat en sciences animales. Sciences animales

Sterling. Sarah Ogg. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès sciences en arts libéraux et sciences. Biologie moléculaire et cellulaire

Sterling. Logan Roche. Génie Grainger. Baccalauréat en sciences en génie informatique. Ingénierie informatique

Sterling. Jerry Rodríguez. Beaux-arts et arts appliqués. Baccalauréat ès sciences en études architecturales. Études architecturales

Sterling. Katelyn Smooth. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat en sciences animales. Sciences animales

Sterling. Jacqueline Walters. Master en sciences de l’enseignement agricole. Enseignement agricole

Ashton. Seth McMillan. Master of Science en leadership agricole, éducation et communication. Leadership agricole, éducation et communications

Byron. Annabella Andréen. Sciences appliquées de la santé. Baccalauréat ès sciences en sciences de la santé interdisciplinaires. Sciences de la santé interdisciplinaires. Les plus hautes distinctions

Byron. Rachel Bell. Génie Grainger. Baccalauréat en sciences en bioingénierie. Bioingénierie

Byron. Eric Hoshaw. Génie Grainger. Baccalauréat ès sciences en génie physique. Physiques de l’ingenieur

Dixon. Tayla Schwarz. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès sciences en arts libéraux et sciences. Psychologie

Forreston. Christian Groenewold. Baccalauréat en sciences en génie civil. Génie civil, mention bien

Forreston. Christina Lewis. Master en éducation en politique, organisation et leadership de l’éducation. Politique, organisation et direction de l’éducation

Monroe Center. Caroline Hickey. Éducation. Baccalauréat en sciences de l’éducation de la petite enfance. L’éducation de la petite enfance

Monroe Center. Joseph Madrid. Beaux-arts et arts appliqués. Baccalauréat ès sciences en études architecturales. Études architecturales

Oregon. Benjamin Libman. Médias. Baccalauréat en sciences de la publicité. Publicité

Oregon. Paul Reckamp. Master of Science en génie électrique et informatique. Génie électrique et informatique

Oregon. Sophie West. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès arts en arts libéraux et sciences. Anglais

Polo. Molly Duncan. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat ès sciences en sciences des cultures. Sciences des cultures. Les plus hautes distinctions

Polo. Randal Gabaldon. Gies Business. Baccalauréat ès sciences en finance et en marketing

Finance. Commercialisation

Rochelle. Sarana Abdallah. Sciences appliquées de la santé. Baccalauréat en sciences en kinésiologie. Kinésiologie. Grands honneurs

Rochelle. Lizette Mendoza-Hernandez. Arts libéraux et sciences. Baccalauréat ès arts en arts libéraux et sciences. Science politique. Espagnol

Rochelle. Victoria Reidenbach. Sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement. Baccalauréat en sciences des ressources naturelles et des sciences de l’environnement. Ressources naturelles et sciences de l’environnement