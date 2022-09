La scénariste et réalisatrice Marie Clements dit que chaque Autochtone qui a travaillé sur son drame sur les pensionnats « Bones of Crows » a sa propre histoire familiale de pensionnat et que cela a donné un sens plus profond au tournage de chaque jour.

La saga historique a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto au cours du week-end et devrait ouvrir le Festival international du film de Vancouver le 29 septembre.

Il raconte des décennies d’abus systémiques contre les peuples autochtones vus à travers les yeux d’une femme crie qui survit au pensionnat, est envoyée à la guerre et est hantée par des souvenirs douloureux jusqu’à ce qu’elle commence à affronter ses agresseurs.

La cinéaste déné/métisse née à Vancouver, Clements, dit qu’elle sait qu’il a été difficile pour de nombreux Canadiens d’affronter l’histoire douloureuse des peuples autochtones, et elle espère que son drame radical pourra l’aider. Pour le public autochtone, elle espère que cela offrira «un certain soulagement» de voir leur histoire racontée.

La distribution en grande partie autochtone est dirigée par Grace Dove et comprend Graham Greene, Lorne Cardinal et un camée de la documentariste chevronnée Alanis Obomsawin.

Écrans “Bones of Crows” au TIFF Bell Lightbox jeudi. Le Festival international du film de Toronto se termine dimanche.

«Chaque personne autochtone qui a travaillé sur ce film – équipe ou interprète – a sa propre histoire, sa propre histoire familiale de pensionnat», a déclaré Clements lors d’une série d’entrevues avec les médias.

«Donc, cela lui donne un sens plus profond lorsque nous arrivons à définir et savons que c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Et on va aller le chercher. Pas seulement pour nous-mêmes, parce que nous sommes de toute façon motivés par cela en tant qu’artistes, mais pour nos familles et pour la vérité.

Clements dit qu’il est important d’examiner les choses qui sont désagréables, d’en discuter et d’y remédier.

« Je pense, étrangement dans le monde, qu’il y a encore des gens qui ne connaissent pas les pensionnats, qui ne savent pas que c’était une politique gouvernementale et que c’était, vous savez, 150 ans de préparation », dit Clements.

« Nous essayons toujours de découvrir la vérité. Et je pense que cela prend beaucoup de temps dans ce pays pour que les gens comprennent ce que cela signifie.

—Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

