Réalisateur d’horreur, Jennifer Aniston

Sortie en 1993, comédie d’horreur Lutin a présenté un post-saule Warwick Davis jouant contre le type en tant que monstre du titre, et a présenté au monde un pré-Amis Jennifer Aniston. Cela a donné naissance à une franchise de huit films, tous maintenant sur Hulu– et io9 était ravi de discuter avec Mark Jones, qui a écrit et réalisé le premier film et créé ainsi un phénomène d’horreur.

Il n’y aura pas de quiz pop, mais voici la série complète : Lutin (1993), Lutin 2 (1994), Lutin 3 (1995), Leprechaun 4 : Dans l’espace (1997), Lutin dans le capot (2000), Leprechaun : Retour 2 sur le capot (2003), Lutin : origines (2014), et Le retour du lutin (2018). Et peut-être un neuvième film en route? Poursuivez votre lecture pour notre entretien avec Jones pour en savoir plus.

Cheryl Eddy, io9 : Si vous lisez quelque chose sur le film de 1993, vous découvrirez des histoires sur la façon dont il a subi des changements de ton au fur et à mesure de sa réalisation, de l’horreur pure à la comédie en passant par quelques améliorations gore. Est-ce exact ? Comment s’est passée cette expérience de votre point de vue ?

Marc Jones : Eh bien, le scénario a fait l’objet de différentes versions. Lorsque Trimark a annoncé son feu vert, j’en ai fait une sorte de comédie. J’avais fait une sorte de truc d’horreur, mais j’ai toujours voulu que le personnage du lutin ait une personnalité, donc ce n’était pas comme un film slasher. Le studio a en quelque sorte résisté pendant que nous nous préparions, et ils ont dit : « Eh bien, peut-être que nous devrions sortir une comédie. » Et j’ai répondu : « Non, c’est ce qui est charmant et qui rend les choses différentes. » Je voulais que ce soit un Scooby Doo un ton de type live action parce que j’écrivais des dessins animés et j’écrivais [for] Scooby Doo. Il y a donc eu un certain nombre de scènes de comédie qui ont été coupées et je pense, vous savez, qu’il y a là un montage de réalisateur ; nous devrions trouver [the scenes and add them back]. Mais je pense que cela correspondait suffisamment à ce que je voulais pour que les enfants l’apprécient. Ils l’ont trouvé.

Je pense que beaucoup de gens, une fois que le film est devenu une sorte de classique culte, maintenant ils disent : « Oh ouais, nous [were in favor of] toute la comédie. Tout était scénarisé et tout tourné, à l’exception d’environ quatre ou cinq scènes qui ont été coupées. J’ai continué à pousser. J’aurais aimé qu’il y ait un peu plus la comédie, et [be more] par-dessus… il y avait quelques inserts gore, mais c’était à peu près le ton. Ils voulaient que ce soit juste un peu horrible et qu’il soit classé R, parce que les enfants ne veulent pas aller voir une image qui n’est pas classée R. C’est drôle, même si tu as moins de 17 ans, tu penses que si ce n’est pas R-rated, ce sera pour les bébés. J’étais donc d’accord pour obtenir un R, mais ce qui, à mon avis, a fonctionné, c’est ce pour quoi j’ai continué à me battre, c’est-à-dire ne pas le prendre trop au sérieux. Aie du plaisir avec ça. C’est une comédie d’horreur amusante. Et je pense que cela a prévalu.

io9 : Vous avez écrit et réalisé le premier film et produit la suite, mais quelle a été votre implication dans le reste de la série ?

Jones : Heureusement, juste des finances et du crédit. Mais j’ai apprécié où ils allaient ; Warwick connaissait son caractère. Nous tombons sur le numéro sept, Lutin : origines, et je pensais que c’était terminé : ils n’ont pas utilisé Warwick. Ce fut un changement total. Ils voulaient, je suppose, faire une véritable horreur et je ne pense pas que cela ait aussi bien fonctionné. [But then] numéro huit, Le retour du lutin, était essentiellement une suite à mon premier. Ils ne l’ont pas fait [have] Warwick, mais ils ont utilisé un acteur qui a vraiment fait du bon travail pour obtenir le personnage, pensais-je.

io9 : Qu’avez-vous pensé de la direction prise par la franchise, avec le Leprechaun allant dans l’espace et allant dans le « capot » (deux fois) ? Avez-vous une suite préférée parmi les suites ?

Jones : Eh bien, probablement, encore une fois, Le retour du lutin était mon préféré. Mais j’aime Dans les bois et Retour 2 le capot. Je pensais qu’ils s’amusaient avec ça et Warwick a gardé la comédie vivante. Je pensais que le numéro trois à Vegas était plutôt intéressant. Quatre, Dans l’espace, c’était un peu exagéré. Mais certaines personnes aiment ça. Tu sais, c’est drôle, il y a des gens qui [say] le numéro quatre est leur préféré, [or] c’est ce qu’ils aiment le moins. Il y a des gens qui, en premier lieu, sont leurs préférés, [and for some, it’s] pas leur préféré. Donc, ils en ont évidemment fait assez pour plaire à beaucoup de gens. Je suis heureux que ça se passe et je pense qu’ils vont en faire un autre, un redémarrage, qui, je pense, aura un budget plus important, peut-être en salles. Ils n’aiment pas trop m’en dire parce qu’ils pensent que je vais demander plus d’argent.

Lutinest Ozzie (Mark Holton de La grande aventure des pipi) et Nathan (Ken Olandt de poisson d’avril et École d’été) Visez vous-savez-qui. Image: Hulu

io9 : Avoir toute la série sur Hulu aidera certainement à enthousiasmer les gens. Avez-vous hâte que les gens découvrent la série pour la première fois maintenant qu’elle aura cette grande plateforme ?

Jones : Je pense que c’est génial qu’ils le fassent. Tout le monde devrait y jeter un œil. Il n’y a pas si longtemps, un enfant de huit ans a découvert que je le savais. Lutin et il a dit: « J’aime Lutin! Je les ai tous vus ! » Donc les enfants de huit ans sont toujours en train d’attraper Lutin qui est sorti, vous savez, il y a 30 ans.

io9 : Pourquoi pensez-vous que le Lutin les films ont-ils une telle popularité durable ?

Jones : Il y a une sorte de confort simpliste. Il ne s’agissait pas d’essayer d’être quelque chose que ce n’est pas. Le premier était amusant et ne se prenait pas trop au sérieux, et je pense que Warwick explique en grande partie pourquoi. Il a juste était ce personnage. Il en a fait sien. Il faisait des choses sur le plateau et je disais : « Oh, c’est super, faisons ça. » Et puis il a continué. C’est la chimie : ça a fonctionné. On ne peut jamais prédire pourquoi, et cela me surprend, très heureusement, mais qui savait après avoir fait le premier – j’espérais que cela serait simplement diffusé en vidéo et rapporterait de l’argent. Je ne pensais pas qu’il y aurait deux, trois et quatre… mais je suis très content parce que j’adore le personnage et [it was the first movie I directed]. C’est donc toujours spécial.

io9 : Comme vous l’avez mentionné, Warwick Davis a apporté beaucoup à ce premier film et a contribué à façonner le personnage à l’avenir. Mais beaucoup de gens savent Lutin parce qu’il met en vedette une Jennifer Aniston alors inconnue. Qu’est-ce qui vous a donné envie de la choisir pour ce rôle ?

Jones : Je vais vous le dire simplement, nous allions vers l’inconnu parce que nous payions le barème. Nous avions juste besoin de la bonne fille pour jouer le rôle principal humain. Ma directrice de casting, Lisa London, l’a amenée – nous avons vu peut-être 30, 40 filles – et quand elle est entrée, mon partenaire de production et moi avons regardé et avons dit : « J’espère qu’elle sait jouer », parce qu’elle avait juste un charisme. Elle l’a vraiment fait. Je ne savais pas qui elle était. Elle avait fait quelques épisodes télévisés, mais je n’en avais aucune idée. Elle était juste quelque chose d’unique, et évidemment je pouvais le voir dans la pièce. Et elle est maintenant Jennifer Aniston, donc cela a évidemment fonctionné. Mais je me souviens m’être un peu battu avec le studio pour la choisir. Maintenant, si vous parlez à tous les dirigeants, ils vous diront : « Non, non, nous voulions Jennifer dès le premier jour. » Eh bien, ils ne l’ont pas fait, ce qui est toujours drôle, mais moi, je l’ai fait. Il y avait quelque chose de spécial [about her]. Et c’était une pro, elle savait ce qu’elle faisait, elle s’amusait beaucoup. C’était son premier film. À l’époque, c’était une bonne expérience pour tout le monde.

Tous les huit Lutin les films sont désormais diffusés sur Hulu.

