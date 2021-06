Real World va monter en classe après le succès de Royal Ascot | Nouvelles de course

L’impressionnant vainqueur de la Royal Hunt Cup, Real World, sera renforcé en classe après son escapade à Ascot.

Entraîné par Saeed bin Suroor, le joueur de quatre ans en était à son sixième départ – et le premier sur un mile – dans l’un des handicaps les plus compétitifs de la saison.

Cependant, monté avec confiance par l’apprenti de premier plan Marco Ghiani, Real World a été proéminent de l’autre côté avant de tirer près de cinq longueurs d’avance.

« Nous garderons les options ouvertes pour lui. Peut-être que nous l’emmènerons à Newbury pour une course de Listed ou de Groupe », a déclaré Bin Suroor.

« C’est un beau cheval, définitivement un pour l’avenir. Il est revenu bon, heureux et frais.

« Peu de gens gagnent la Hunt Cup de cinq longueurs, c’est un cheval de classe et la façon dont il a terminé sa course est de bon augure pour l’avenir. Je tiens également à mentionner le jockey, Marco, il lui a fait un bon tour.

« C’était sa première course sur un mile, nous savons qu’il reste plus loin, donc les courses sur un mile ou un mile et quart sont bien. »

Bin Suroor imaginait ses chances d’un deuxième vainqueur lors de la rencontre avec Stunning Beauty dans les Kensington Palace Stakes – mais les stands se sont ouverts avant que Silvestre de Sousa ne puisse lui retirer les yeux.

« On entendait Silvestre dire qu’il n’était pas prêt, mais elle s’est laissée aller », a expliqué l’entraîneur.

« C’est arrivé, des accidents se produisent en course. Elle est de retour, elle aura un test de décrochage et ira bien. Nous devrons voir ce que le BHA en dit.

« Elle était la troisième favorite, elle avait de bonnes chances. Nous allons chercher une belle course pour elle maintenant. »

Le pilier stable Benbatl est de retour à l’entraînement avec une campagne de fin de saison envisagée, tout comme le prometteur Military March, qui avait brièvement été l’un des favoris pour le Derby de l’année dernière après avoir terminé quatrième des 2000 Guinées.

Benbatl est absent depuis septembre et était favori pour la Coupe du monde de Dubaï avant qu’il ne soit annoncé qu’il ne se rendrait pas à Meydan.

« Benbatl est bon, il est en plein entraînement, en bon état et a l’air vraiment bien », a déclaré Bin Suroor.

« Jusqu’à présent, si tout se passe comme prévu, il pourrait être de retour d’ici la fin août.

« Nous verrons si nous finirons par voyager avec lui après qu’il ait couru ou deux en Europe, alors nous déciderons. Le Summer Mile pourrait être une option.

« La marche militaire est également de retour à l’entraînement complet, mais ce sera peut-être en septembre avant qu’il ne revienne dans une course. Meydan sera son objectif après avoir d’abord disputé une ou deux courses ici.