MADRID: Une tête imposante de Casemiro et une frappe à temps supplémentaire de Karim Benzema ont vu le Real Madrid battre une équipe têtue de Grenade 2-0 à domicile mercredi pour décrocher une cinquième victoire consécutive en Liga et égaler les points avec le leader Atletico Madrid.

Les champions ont manqué d’éclat en première période mais ont pris vie en deuxième période et après une rafale d’occasions de la part de l’équipe locale, le milieu de terrain brésilien Casemiro a propulsé un centre de Marco Asensio pour leur donner l’avantage à la 57e minute.

Le Real avait eu la chance de ne pas prendre du retard dès la première minute lorsque Raphael Varane a cédé la possession et Roberto Soldado a retrouvé Antonio Puertas, qui a envoyé son tir au-dessus du bar.

Grenade a continué à troubler l’équipe de Zinedine Zidane en profondeur dans la seconde mi-temps jusqu’à ce que Benzema se dégage et envoie le ballon bas dans le filet pour sceller les points.

Le Real a 32 points en 15 matchs avant une pause de sept jours après les matchs, à égalité avec l’Atletico, qui est au sommet de la différence de buts et qui a deux matchs en main.

La victoire a également amené l’équipe de Zidane à six points d’avance sur la Real Sociedad, troisième, et la course au titre ressemble de plus en plus à une course à deux chevaux entre les deux rivaux de la capitale espagnole.

« Nous voulons continuer cette belle course, mais nous attendons également avec impatience un repos », a déclaré le buteur Casemiro.

«Il y a encore un long chemin à parcourir dans la saison et bien d’autres matchs, et chaque équipe aura ses hauts et ses bas.»

L’attaquant brésilien de Madrid Rodrygo a été emmené sur une civière en première mi-temps et son remplaçant Asensio a presque placé les hôtes devant en seconde période, évoquant une volée scandaleuse qui a frappé le deuxième poteau.

Le jeu a continué et Toni Kroos a ensuite tiré un tir sur le gardien de Grenade Rui Silva, qui a bien sauvé et a également empêché le tir de suivi de Federico Valverde.

Mais le Real a maintenu son élan et a rapidement eu le premier but dont il rêvait lorsque Casemiro a montré son immense prouesse physique pour surpasser son marqueur et atteindre le centre d’Asensio.

« L’entraîneur veut toujours que les milieux de terrain se retrouvent dans la surface adverse, il nous pousse toujours à le faire », a ajouté Casemiro après avoir inscrit un quatrième but cette saison toutes compétitions confondues.

«Il me dit d’être un milieu de terrain équilibré, mais d’entrer dans la surface autant que je peux parce qu’il dit que je suis bon pour diriger le ballon, alors il sera heureux.