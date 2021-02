Real Valladolid vs Real Madrid – Rapport de match de football – 20 février 2021

Le Real Madrid a tiré à moins de trois points de l’Atletico Madrid samedi. Getty Images

Le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, a fait amende honorable pour avoir raté deux en-têtes libres en hochant finalement la tête dans le seul but alors que son équipe remportait une victoire acharnée 1-0 contre le Real Valladolid samedi pour se déplacer à moins de trois points du leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

Le Brésilien avait raté l’objectif dans l’une ou l’autre mi-temps, mais a saisi le moment avec sa troisième occasion de la tête, jetant un coup d’œil sur un coup franc de Toni Kroos pour donner l’avance à son équipe très épuisée à la 65e minute d’un match prudent.

Les champions étaient sans meilleur buteur Karim Benzema et huit joueurs supplémentaires en raison d’une blessure, mais ils ont juste assez pour décrocher une quatrième victoire consécutive et profiter pleinement de la défaite 2-0 de l’Atletico à domicile contre Levante plus tôt samedi.

Le Real reste deuxième mais passe à 52 points après 24 matchs, l’Atletico menant le classement avec 55 points avec un match en main. Barcelone, qui joue à domicile contre Cadix dimanche, est troisième avec 46 points. Valladolid, quant à lui, est 19e.

« Il faut toujours être dans la bonne zone pour avoir un tir et j’ai eu trois occasions et j’ai marqué avec le troisième. Mais le mérite revient à Toni, il délivre toujours de bons centres et il les a pratiquement mis dans ma main », a déclaré le vainqueur du match. Casemiro.

Le véritable entraîneur Zinedine Zidane a ajouté: « Je suis ravi pour les joueurs, nous sommes venus ici avec beaucoup de revers. De nombreux facteurs combinés contre nous dans un match difficile et avec tous les joueurs qui nous manquaient, nous devions vraiment nous battre pour gagner. »

Valladolid est entré dans le match sans victoire en championnat depuis le 2 janvier, mais ils ont pris un meilleur départ et ont eu deux chances en un instant de prendre rapidement les devants, mais ni Fabian Orellana ni Saidy Janko n’ont pu battre le gardien du Real Thibaut Courtois.

Les hôtes en difficulté ont eu un léger appel de pénalité en première mi-temps pour un défi de Casemiro sur Kike Perez tandis que l’attaquant Shon Weissman a fait une chute sur un tacle de Nacho en seconde période alors que son équipe était à la traîne du match.

Cependant, l’arbitre et le VAR n’ont pas donné de faute.

La tête capricieuse de Casemiro à bout portant était la seule tentative notable du Real en première mi-temps, tandis que l’attaquant Mariano Diaz avait deux buts exclus pour hors-jeu.

Le Brésilien a de nouveau manqué peu de temps après la pause mais Valladolid aurait pu prendre la tête lorsque le défenseur du Real Ferland Mendy a envoyé le ballon aux pieds d’Orellana, mais encore une fois, le Chilien n’a pas pu faire passer son tir devant Courtois.

« La victoire revient à toute l’équipe », a ajouté Casemiro.

« Nous savons que nous sommes tous importants. Courtois est un gardien exceptionnel, mais ce n’est pas juste de parler d’un seul joueur. »

Le Real se tourne vers la Ligue des champions avec un match aller des 16 derniers matchs à l’extérieur de l’Atalanta mercredi avant d’accueillir la Real Sociedad le 1er mars. Ils doivent ensuite affronter l’Atletico le 7 mars.