Real Valladolid contre Barcelone – Rapport de match de football – 23 mai 2023

Le Real Valladolid, menacé de relégation, a remporté mardi une victoire 3-1 à domicile contre le champion de Barcelone, alors que les hôtes ont remporté une victoire cruciale dans leur bataille pour rester en Liga.

Cette victoire a fait monter Valladolid d’une place à la 17e place et hors de la zone de relégation, avant que le club appartenant à l’ancien attaquant du Real Madrid et du Brésil Ronaldo n’affronte Almeria et Getafe, qui se battent également pour éviter la chute, lors de leurs deux matchs restants.

Barcelone, qui a scellé son 27e titre en Liga plus tôt ce mois-ci, a pris du retard lorsque le défenseur Andreas Christensen a marqué un but contre son camp, dépassant son propre gardien à la deuxième minute tout en essayant de dégager un centre dans la surface.

Valladolid a reçu un penalty pour le tacle d’Eric Garcia sur Gonzalo Plata peu de temps après et Cyle Larin a terminé sur place avant que Plata ne marque le 3-0 à la 73e minute, le but étant accordé après un contrôle VAR pour un hors-jeu potentiel.

Bien qu’il ait déjà décroché le titre pour la première fois depuis 2019, Raphinha a été déçu des efforts de son équipe et a suggéré qu’il était de son devoir de jouer les matchs restants de la saison à un niveau supérieur.

« Cela ne peut pas arriver sans rien enlever à Valladolid », a déclaré Raphinha. « Nous avons manqué de beaucoup ce soir, je dirais qu’il manquait surtout du caractère. Nous devons changer les choses car il reste encore deux matchs. Nous devons honorer le club dans ces matchs restants et intensifier. »

Raphinha a montré un message de soutien à Vinicius Junior, son coéquipier avec le Brésil qui a été la cible d’insultes racistes de la part des supporters de Valence lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Mestalla dimanche. Le message était sur le maillot de corps de Raphinha et a été révélé lorsqu’il a retiré son maillot après avoir été remplacé en seconde période. Il disait: « Tant que la couleur de la peau est plus importante que l’éclat des yeux, il y aura la guerre » et « Vini, je suis avec toi ».

Les joueurs des deux équipes ont tenu une banderole avant le match avec les mots « racistes hors du football », qui est l’un des slogans d’une campagne contre le racisme lancée conjointement par la ligue espagnole, la fédération espagnole et la plus haute autorité sportive du gouvernement.

Des slogans antiracistes ont également été diffusés lors de la diffusion nationale et internationale du match.

Robert Lewandowski a réussi à en retirer un pour Barcelone à six minutes de la fin alors que le meilleur buteur de la Liga a porté son total à 23 buts cette saison, le manager Xavi Hernandez admettant qu’il était difficile de trouver la bonne motivation à ce stade d’une si longue saison.

« Je dois comprendre que les joueurs ont fait un énorme effort cette saison », a déclaré Xavi. « Beaucoup étaient également à la mi-saison de la Coupe du monde et cela fait des ravages. Nous avons atteint nos objectifs, remporté la Liga et la Super Coupe, mais ces matchs comptent aussi et nous voulions nous présenter, ce que nous n’avons pas fait ce soir.

« Je n’aime pas perdre et c’est deux défaites d’affilée. Dimanche, devant nos supporters, nous devons revenir à notre meilleur niveau. »

Plus tôt mardi, la Real Sociedad, quatrième, a battu Almeria 1-0 et l’équipe basque peut s’assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine mercredi si Villarreal, cinquième, perd des points à domicile contre Cadix.