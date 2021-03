Après avoir fondé la World Wrestling Federation (WWF) en 1980, désormais renommée World Wrestling Entertainment Inc. (WWE), Vince McMahon a parcouru un long chemin pour devenir le pionnier de la révolution de la lutte professionnelle. Il dirige l’une des sociétés de divertissement de lutte professionnelle les plus grandes et les plus lucratives de la planète et c’est un nom que vous ne pouvez tout simplement pas oublier. Outre la construction d’une industrie de lutte / divertissement professionnelle de plusieurs millions de dollars, il comprend le sport et partage une passion pour la musculation, ce qui explique pourquoi il a connu un tel succès.

