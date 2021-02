Real Sociedad vs Manchester United – Rapport de match de football – 18 février 2021

Manchester United a mis un pied en huitièmes de finale de la Ligue Europa avec une victoire complète 4-0 à l’extérieur contre la Real Sociedad lors de leur huitième de finale aller jeudi.

En raison des restrictions de voyage en Espagne, cette cravate a eu lieu à Turin, ce qui signifie La Real a perdu l’avantage de jouer dans son stade.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Considéré comme l’un des liens du tour, il a répondu aux attentes, les deux attaques semblant dangereuses en première mi-temps et Marcus Rashford aurait dû ouvrir le score dès le début, mais a tiré directement sur le gardien Alex Remiro.

United a ouvert le score à la 27e minute alors que Remiro percutait le défenseur Robin Le Normand, permettant à Fernandes de puiser dans un filet vide à bout portant et de marquer son 20e but de la campagne toutes compétitions confondues.

La Real a terminé la mi-temps le plus fort mais, malgré une défense de United tremblante, l’équipe «locale» n’a pas réussi à en profiter.

Les joueurs de Manchester United célèbrent lors d’une grande victoire contre la Real Sociedad. Getty

L’ancien diplômé de l’académie United, Adnan Januzaj, a affronté son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ pour l’Espagne en 2017 et a déclaré à ESPN à la veille du match qu’il n’avait rien à prouver.

Cependant, à l’instar de l’ancien capitaine de Manchester City David Silva, l’impact de l’international belge sur le concours était minime.

Fernandes a porté le score à 2-0 à la 57e minute après avoir habilement enjambé un ballon de Rashford, qui a retrouvé Daniel James qui a glissé dans le milieu de terrain du Portugal. Le but a été initialement exclu pour hors-jeu, mais un examen VAR a annulé la décision initiale et l’arbitre Sandro Scharer a accordé le but.

Le troisième de United est venu 64 minutes alors que Rashford a couru sur la passe de Fred pour pousser le ballon devant Remiro et mettre l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer en contrôle ferme de l’égalité.

James a pensé qu’il avait ajouté un quatrième trois minutes plus tard quand il a terminé tranquillement sur la passe de Mason Greenwood, mais l’international anglais était signalé hors-jeu.

L’international gallois a finalement porté le score à 4-0 avec une finition à bout portant à la 89e minute.

United, qui a remporté le trophée en 2017, fait partie des favoris et Fernandes a déclaré qu’il prévoyait d’aller jusqu’au bout après avoir été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes.

« Nous sommes dans cette compétition pour la gagner », a-t-il déclaré.

« Mon objectif est de marquer le plus de buts possible et d’essayer d’aider mes coéquipiers à marquer aussi. Mon objectif est les trophées, et gagner des trophées est plus important que de marquer des buts.

« Aujourd’hui, je pense que nous avons tout bien fait. Nous avons encore le match retour et un match difficile à domicile; 4-0 est un bon résultat mais nous devons être conscients de ce que la Real Sociedad peut faire. »

Solskjaer a félicité Fernandes pour ses efforts.

« Il est doué pour trouver des espaces et sa capacité technique en matière d’occasions est de première classe. Deux très bons buts », a déclaré Solskjaer. « Bruno veut toujours faire la prochaine chose correctement. Il veut faire la prochaine chose au mieux de ses capacités et c’est un très bon attribut et qualité à avoir. Vous ne vous reposez jamais sur vos lauriers. »

Il a ajouté que la demi-finale de la saison la moins disputée dans la compétition, dans laquelle United a perdu contre d’éventuels champions, le Sevilla FC, a contribué à inspirer la campagne de cette saison.

« Je pense que l’expérience de la saison dernière a aidé cette équipe, ces garçons, et nous devons apprendre de nos expériences sur le tas », a déclaré Solksjaer. « C’est la seule façon d’apprendre de vos erreurs pour les corriger. »

Le match retour se jouera jeudi prochain à Old Trafford.