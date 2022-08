Real Sociedad vs Barcelone – Rapport de match de football – 21 août 2022

Robert Lewandowski a marqué un doublé alors que Barcelone a remporté une victoire 4-1 à la Real Sociedad dimanche, leur première victoire de la nouvelle saison de LaLiga.

La sensation adolescente espagnole Ansu Fati, qui a eu du mal à récupérer après une série d’opérations au genou au cours des deux dernières années, a quitté le banc en seconde période et a pris en charge la procédure avec deux passes décisives et un but.

– La Liga sur ESPN+ : Diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

L’attaquant polonais, qui fêtait son anniversaire, a ouvert le score dès la première minute du match, décochant un tir après une superbe passe d’Alejandro Balde dans la surface de réparation.

Mais Alexander Isak a égalisé cinq minutes plus tard après s’être accroché à une passe de David Silva.

Le Barça a eu du mal à sortir de l’impasse jusqu’à ce que l’entraîneur Xavi Hernandez envoie Raphinha et Fati à la 64e minute, les deux se révélant cruciaux pour le succès du Barça.

Tout d’abord, Fati a aidé Ousmane Dembele avec une brillante passe au talon après un beau jeu individuel de Raphinha.

Than Fati a terminé un bel effort d’équipe pour aider Lewandowski au troisième.

Lewandowski a rendu la pareille 10 minutes plus tard, permettant à Fati, 19 ans, de marquer le quatrième du Barça pour conclure les points.

“C’était un match difficile, c’est toujours le cas quand vous venez ici”, a déclaré Xavi après le match. “Nous jouons avec plus de patience, comme en deuxième mi-temps, nous sommes bien meilleurs. Cela nous manquait en première mi-temps. Nous avons parlé à la pause de mieux attaquer l’espace, c’est ce que nous devions faire. Nous méritions de gagner . C’est un bon résultat pour nous. Nous avons bien joué dans les sorts.

L’entraîneur de Barcelone a également abordé les changements tactiques qu’il a apportés et qui ont eu un si grand effet sur le résultat du match.

“Cela dépend du jeu, de la façon dont l’adversaire joue, du niveau de risque requis, de beaucoup de choses”, a déclaré Xavi. “Aujourd’hui, nous avons apporté des changements offensifs, amenant Raphinha et Ansu pour Balde et Ferran [Torres].

“Nous jouions essentiellement avec cinq ou six attaquants. Tout est une question de risques et de combien vous devez en prendre.”

Fati est en proie à des blessures depuis son entrée en scène pour Barcelone à l’âge de 16 ans lorsqu’il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Liga, après être passé par le système des jeunes du club catalan.

Il s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus excitants au monde, devenant le plus jeune joueur à marquer en Ligue des champions ainsi que le plus jeune à marquer pour l’Espagne.