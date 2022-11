Real Sociedad 0-1 Manchester United: le premier but senior d’Alejandro Garnacho en vain en tant qu’hôte du meilleur groupe de la Ligue Europa | Nouvelles du football

Le premier but senior d’Alejandro Garnacho n’a pas suffi à Manchester United pour dominer son groupe de la Ligue Europa devant la Real Sociedad malgré une victoire 1-0 en Espagne.

Le résultat voit l’équipe d’Erik ten Hag terminer deuxième du groupe E et signifie qu’elle doit maintenant participer à un barrage aller-retour contre une équipe classée troisième de la Ligue des champions en février.

United s’est rendu à Saint-Sébastien en ayant besoin d’une victoire par une marge de deux buts pour dépasser la Sociedad et ils ont pris un départ parfait lorsque l’adolescent Garnacho a contrôlé le ballon de Cristiano Ronaldo avant d’avancer et de tirer à la maison à la 17e minute. La grève a vu le joueur de 18 ans dépasser George Best en tant que plus jeune buteur non anglais de United en compétition européenne.

Notes des joueurs de Man Utd Homme Utd: De Gea (7), Dalot (7), Lindelof (7), Martinez (8), Shaw (6), Casemiro (7), Eriksen (6), Fernandes (6), Van de Beek (5), Garnacho ( 7), Ronaldo (6). Sous-titres : Rashford (6), McTominay (6), Fred (n/a), Maguire (n/a). Homme du match: Lisandro Martínez.

L’Argentin a ensuite flambé plus de 10 minutes plus tard avant que Ronaldo ne rate une chance glorieuse d’étendre l’avantage de United juste avant la mi-temps lorsqu’il a levé son effort de justesse au-dessus de la barre transversale.

Un double arrêt impressionnant de David de Gea a permis à United d’entrer dans l’intervalle avec l’avance dont il avait besoin, mais leur recherche de ce deuxième but très important après la pause a été infructueuse – malgré les introductions de Marcus Rashford et de l’attaquant de fortune Harry Maguire.

Image:

Garnacho célèbre après avoir marqué son premier but senior pour Manchester United





Nouvelles de l’équipe Man Utd L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a effectué trois changements dans son équipe après la victoire 1-0 de dimanche sur West Ham en Premier League. Victor Lindelof a remplacé le capitaine Harry Maguire, tandis que Donny van de Beek a remplacé Anthony Elanga pour faire son premier départ depuis décembre dernier. L’adolescent Alejandro Garnacho, qui a impressionné lors de ses débuts complets contre le shérif Tiraspol la semaine dernière, a pris la place de Marcus Rashford.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa a lieu lundi. En tant que finaliste, United découvrira qui il affrontera lors de la prochaine étape, avec Barcelone, la Juventus et l’ancien club de Ten Hag, l’Ajax, parmi leurs adversaires potentiels.

La Sociedad, qui a fini par remporter le groupe E à la différence de buts, découvrira contre qui elle jouera en huitièmes de finale le 24 février après la fin des barrages.

Quand est le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa aura lieu le 7 novembre à midi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

Les huit deuxièmes de groupe de la Ligue Europa seront têtes de série pour affronter les huit équipes classées troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les huit vainqueurs de groupe de la Ligue Europa manquent le tirage au sort et reçoivent un laissez-passer pour les huitièmes de finale. Le 24 février, ils seront têtes de série et tirés au sort contre l’un des huit vainqueurs du tour de barrage.

Cependant, deux équipes de la même association nationale ne peuvent pas être tirées l’une contre l’autre lors du tour de barrage ou des huitièmes de finale.

Qui pourrait affronter Man Utd en barrage de la Ligue Europa? Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelone

Sporting Lisbonne

Red Bull Salzbourg

Shakhtar Donetsk

Séville

Juventus

Ten Hag : Vous n’obtenez pas toujours ce que vous méritez

Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United Raconté BT Sport: “Tu n’as pas toujours ce que tu mérites. Au match aller, tu as un penalty qui n’en est pas un. Aujourd’hui on gagne, j’en suis content.

“Je suis content d’autres choses, comme la performance de Garnacho. Donny, de retour dans l’équipe. Je pense que nous avons fait un très bon but avec Garnacho. Quelques bonnes occasions aussi.

“Mais bien sûr, nous sommes déçus. Nous n’avons pas marqué deux buts parce que c’est ce dont nous avions besoin.”

Concernant la performance de Garnacho, Ten Hag a déclaré: “Je suis vraiment heureux et j’espère qu’il pourra continuer. Il était une menace, il a marqué un but et il était fiable en défense.

“S’il peut continuer, je suis vraiment heureux. C’était une excellente finition pour son but.”

Image:

Erik ten Hag était satisfait de la performance de Manchester United mais déçu de ne pas avoir pu remporter son groupe de la Ligue Europa





Fernandes : Nous avons tout essayé

Bruno Fernandes, milieu de terrain de Manchester United Raconté BT Sport: “Notre objectif pour aujourd’hui était de gagner par deux buts.

“On a tout essayé, on a pris un peu plus de risques à la fin pour tenter d’inscrire le deuxième but.

“Nous avons gagné le match contre un grand adversaire, ce n’était pas suffisant pour gagner le groupe mais c’est une victoire.”

Statistiques Opta: la série d’invincibilité de Man Utd continue

Manchester United est désormais invaincu lors de ses cinq derniers matchs à l’extérieur contre des adversaires espagnols en compétition européenne (W4 D1), leur plus longue séquence de ce type.

Manchester United a désormais remporté sept de ses huit derniers matches à l’extérieur en Ligue Europa (L1), gardant une feuille blanche dans six de ces victoires.

Erik ten Hag est désormais invaincu lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur en compétition européenne (W8 D2), y compris des victoires lors de ses trois matchs en tant que manager de Manchester United.

Il y a 19 ans et 147 jours entre les âges du buteur Alejandro Garnacho (18 ans 125 jours) et de l’assistant Cristiano Ronaldo (37 ans 271 jours) pour Manchester United. C’est le deuxième plus grand écart d’âge entre buteur et passeur en Ligue Europa.

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

Manchester United ont encore trois rencontres avant la Coupe du monde. Ils reviennent à l’action de Premier League dimanche lorsqu’ils se rendent à Aston Villa (coup d’envoi 14h). United affrontera ensuite à nouveau l’équipe d’Unai Emery lors de la Coupe EFL à Old Trafford le 10 novembre, en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 20h).

Le dernier match de United avant le tournoi au Qatar les voit se rendre à Fulham en Premier League le 13 novembre, également en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 16h30).