Real Salt Lake contre Portland Timbers – Rapport de match de football – 9 octobre 2022

Jefferson Savarino, Rubio Rubin et Bode Hidalgo ont chacun marqué des buts pour mener le Real Salt Lake à une victoire 3-1 contre les Timbers de Portland et gagner une place en séries éliminatoires dimanche à Sandy, Utah.

RSL a décroché une offre en séries éliminatoires le dernier jour de la saison régulière pour une deuxième année consécutive, remportant la septième tête de série de la Conférence Ouest. La saison de Portland s’est terminée par la défaite et les Timbers sont absents des Playoffs de la Coupe MLS pour la première fois depuis 2016.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Salt Lake (12-11-11, 47 points) a mis fin à une séquence de cinq matchs sans victoire. Le club de l’Utah n’avait plus gagné de match depuis fin août et n’avait inscrit que deux buts sur ses cinq derniers matches. RSL a terminé avec un avantage de 17-9 au total des tirs et a mis quatre balles sur le cadre.

Les Timbers (11-10-13, 46 points) ont perdu contre RSL pour la deuxième fois seulement en 11 matchs de saison régulière entre les deux clubs au cours des cinq dernières saisons. Les clubs se sont battus pour un match nul 0-0 fin avril.

Les joueurs du Real Salt Lake célèbrent après avoir marqué un but contre les Timbers de Portland en MLS. Images des États-Unis aujourd’hui

RSL a frappé en premier sur le but de Savarino à la 19e minute. Bryan Oviedo a envoyé le ballon à Savarino et il a fait exploser un pied droit de l’extérieur de la surface et l’a enfilé à l’intérieur du poteau droit.

Salt Lake s’est avéré beaucoup plus agressif que Portland avant la mi-temps lorsqu’il s’agissait de créer des occasions de marquer. RSL détenait un avantage de 8-3 au total des tirs au cours de la première mi-temps.

Rubin a marqué son premier but de la saison à la 48e minute pour porter l’avance de RSL à 2-0. Oviedo a également mis en place cette frappe, envoyant un centre à Rubin au centre de la surface. Rubin a lancé un pied gauche à l’extérieur de la surface de réparation au milieu du but.

Hidalgo a ajouté un but d’assurance à la 82e minute. Jasper Loffelsend lui a envoyé une passe à l’extérieur du centre de la surface de réparation et le natif de l’Utah l’a renvoyé à la maison pour son premier but en carrière en MLS.

Portland a retiré un but lorsque Dairon Asprilla a envoyé un pied gauche à la 87e minute.