Real Madrid vs Séville – Rapport de match de football – 22 octobre 2022

Les buts tardifs de Lucas Vazquez et Federico Valverde ont donné au Real Madrid une victoire 3-1 contre Séville en difficulté et une avance de six points au sommet de la Liga samedi.

Luka Modric a donné l’avantage aux champions après cinq minutes, insérant un centre bas de Vinicius Jr au deuxième poteau dans un but vide.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Raté Le Real a dominé mais a gâché plusieurs occasions et a permis à Séville de revenir dans le match à la 54e quand Erik Lamela est passé derrière la défense pour égaliser à bout portant.

Pourtant, Vinicius Jr a de nouveau brillé puisque, après une brillante course au milieu, il a donné une courte passe à Lucas Vazquez qui a marqué d’un tir précis de l’intérieur de la surface à la 79e.

Valverde a conclu la victoire deux minutes plus tard avec une belle frappe de curling du bord de la surface dans le coin supérieur droit du filet.

Le Real est en tête du classement avec 31 points, six devant Barcelone, deuxième, qui accueille l’Athletic Club dimanche.