Real Madrid vs Sevilla FC – Rapport de match de football – 9 mai 2021

Le Real Madrid a raté l’occasion de prendre la tête de la Liga après avoir fait match nul 2-2 à domicile contre le FC Séville, mais a remporté un point potentiellement crucial grâce à un but contre son camp de Diego Carlos dans le temps supplémentaire.

Le résultat a laissé l’Atletico Madrid en tête du classement avec trois matchs à disputer avec 77 points, deux devant le Real, deuxième, et Barcelone, troisième. Séville est quatrième sur 71.

Le milieu de terrain brésilien Fernando a mis Séville en tête au milieu de la première mi-temps après qu’un but de la tête de l’attaquant du Real Karim Benzema ait été exclu pour un hors-jeu marginal.

Le Real s’est amélioré en seconde période et a nivelé à juste titre par Marco Asensio à la 67e, mais le jeu est revenu en faveur de Séville dans une tournure extraordinaire des événements.

Le Real a lancé un contre rapide et Benzema a écopé d’un penalty lorsqu’il a été abattu par le gardien de but Bono, mais un examen VAR a conduit l’arbitre à pénaliser le défenseur du Real Eder Militao pour un handball plus tôt et à accorder un coup de pied à Séville à la place.

L’ancien milieu de terrain de Barcelone, Ivan Rakitic, a gardé son sang-froid pour tromper Thibaut Courtois sur place et restaurer l’avance de Séville à la 77e minute, mais le Real est resté en vie dans une course au titre passionnante lorsque Toni Kroos a tenté sa chance et a vu son tir détourné dans le filet. de Diego Carlos