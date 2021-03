Real Madrid vs Real Sociedad – Match de Football Aperçu – 1 Mars, 2021

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré que son équipe prospérait toujours dans des situations défavorables alors qu’elle se préparait à accueillir la Real Sociedad en Liga lundi dans le but de continuer à maîtriser le leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

Le Real a glissé de 10 points derrière l’Atletico avec une défaite 2-1 à domicile contre Levante à la fin du mois de janvier, mais a inversé sa campagne de bégaiement avec une course sans faille en février malgré une crise de blessures paralysante.

Ils sont également la seule équipe espagnole à avoir remporté le match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions, s’imposant 1-0 à Atalanta mercredi après que Barcelone, Séville et l’Atletico aient perdu leurs matches à domicile.

« Voilà comment fonctionne cette équipe, quand le vent tourne contre nous, nous savons comment nous imposer dans les moments critiques, » Zidane a déclaré aux journalistes. « Nous savons que vous rencontrerez toujours des difficultés dans une saison, mais vous avez toujours de bons moments aussi. Mais la campagne est très longue, il reste beaucoup de matchs et nous n’avons toujours rien réalisé. »

Le Real entame le match de lundi en troisième position du classement – six points derrière l’Atletico – après que Barcelone a battu Séville 2-0 samedi pour rejoindre la course au titre et que l’Atletico a battu Villarreal 2-0 dimanche.

Zidane a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que l’Atletico s’enfuirait avec le championnat.

« Pour le moment, c’est entre trois équipes, avant que les gens ne disent qu’une seule équipe pourrait gagner, bientôt ce sera à deux équipes. Mais nous avons toujours senti que c’était ouvert. Il reste 42 points à jouer et nous ne garderons que en se concentrant sur nous-mêmes « , at-il ajouté.

Les problèmes de blessure du Real ont été atténués par le retour à l’entraînement de Federico Valverde et Alvaro Odriozola, mais ils sont toujours sans le meilleur buteur Karim Benzema, le capitaine Sergio Ramos et la signature du record Eden Hazard.