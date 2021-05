Real Madrid vs Osasuna – Rapport de match de football – 1er mai 2021

Le duo brésilien du Real Madrid, Eder Militao et Casemiro, a frappé en seconde période pour remporter une victoire 2-0 à domicile sur l’entêté Osasuna samedi et garder la chaleur sur le leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

Le défenseur Militao a finalement pris la tête des visiteurs en rentrant d’un corner à la 76e minute pour son premier but en championnat de la saison.

Le milieu de terrain Casemiro s’est assuré des points quatre minutes plus tard avec une frappe fortuite lorsqu’il a tenté de contrôler un ballon en profondeur de Karim Benzema et l’a envoyé ruisseler dans le coin inférieur du filet, déconcertant le gardien Sergio Herrera.

La victoire a porté le Real, deuxième, à 74 points en 34 matchs après que l’Atletico soit passé à 76 en surfant sur sa chance pour gagner 1-0 à Elche plus tôt samedi. Ses compatriotes rivaux au titre, Barcelone et Séville, sont respectivement en action dimanche et lundi.

Après être resté sur les talons de l’Atletico, le Real se tournera désormais vers la finale de la Ligue des champions lorsqu’il se rendra à Chelsea lors du match retour de la demi-finale de mercredi après un match nul 1-1 dans la capitale espagnole la semaine dernière.

L’entraîneur Zinedine Zidane a laissé les milieux de terrain Toni Kroos et Luka Modric sur le banc pendant tout le match et s’est tourné vers le joueur de l’équipe réserve Antonio Blanco, tout en faisant venir les jeunes Miguel Gutierrez et Sergio Arribas en seconde période.

Eden Hazard était le joueur le plus dangereux du Real dans une première mi-temps impressionnante de la part des hôtes, qui avaient de nombreuses chances de prendre les devants.

Le gardien en visite Sergio Herrera a réagi rapidement pour repousser un tir à bout portant de Hazard et quelques instants plus tard, a fait basculer une puissante tête de Militao au-dessus de la barre avant de contrecarrer à nouveau le Brésilien plus tard en seconde période.

Osasuna a fait de son mieux pour garder le Real à distance tout en offrant peu d’attaque bien qu’ils aient eu un but exclu pour hors-jeu par Chimy Avila juste avant la mi-temps.

Les visiteurs ont également presque profité d’un backpass sur-frappé par Militao qui a forcé le gardien madrilène Thibaut Courtois à courir vers sa ligne et à arrêter le ballon.

Le remplaçant Rodrygo a failli trouver une percée à partir de rien quand il a dansé devant quelques défenseurs d’Osasuna et est allé au but, tirant juste à côté du poteau éloigné.

Il a fallu un coup d’arrêt pour que le Real prenne enfin les devants, Militao rencontrant le coin d’Isco avec du venin pour le rendre la troisième fois chanceux et le but de Casemiro a rapidement suivi pour voir l’équipe de Zidane au-dessus de la ligne.