real madrid vs manchester city uefa champions league-2022-23 demi-finales mises à jour des scores en direct résultats des matchs de football ucl

En savoir plus

L’équipe de Guardiola a battu Madrid 4-3 lors du match aller la saison dernière et menée par un but au retour, jusqu’à ce que deux frappes tardives de Rodrygo Goes forcent la prolongation.

Karim Benzema a marqué un penalty dans la période additionnelle pour envoyer Madrid en finale parisienne, où ils ont battu Liverpool.

Les géants de la Premier League n’ont jamais remporté de trophée UCL dans leur histoire et avec Erling Haaland sous une forme destructrice, ils sont les favoris du titre cette saison. Entraîneur légendaire Guardiola n’a pas non plus remporté de titre UCL depuis qu’il a quitté le FC Barcelone, l’Espagnol subit également une immense pression pour mettre fin à sa sécheresse à la compétition européenne.

City est dans une forme incroyable et mène le tableau des points de la Premier League et beaucoup pensent que c’est leur saison en UEFA Champions League cette année. Alors que Madrid à l’UCL est toujours un favori pour le titre car ils savent se présenter dans les grands matchs et des joueurs comme Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos ont su gagner de gros trophées.

L’entraîneur de City a déclaré que son équipe essaierait de capitaliser sur une « opportunité » au lieu de chercher à faire payer les champions en titre de Carlo Ancelotti pour les avoir éliminés au même stade la saison dernière.

L’ancien joueur et entraîneur de Barcelone était en désaccord avec le milieu de terrain défensif de City, Rodri, qui a déclaré que l’équipe avait soif de revanche contre les 14 fois vainqueurs du record mardi au Santiago Bernabeu.

« Ce sera une énorme erreur, nous ne sommes pas ici pour une revanche, juste une opportunité », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse.

« La saison dernière, nous avons tout fait, plus que tout pour atteindre la finale, mais (dans) le football… ce n’est pas assez. »

Lisez tous les Dernières nouvelles sportivesVérifier Casquette orange et Casquette violette détails du titulaire ici