Real Madrid vs Manchester City – Rapport de match de football – 9 mai 2023

De superbes frappes de Vinicius Junior et Kevin De Bruyne dans chaque mi-temps ont vu le Real Madrid et Manchester City faire match nul 1-1 lors d’un match aller de haute qualité de leur demi-finale de Ligue des champions au Santiago Bernabeu mardi.

Lors d’un match revanche du spectaculaire match des quatre derniers de la saison dernière, Madrid, tenant du titre, a résisté à la domination de City en première mi-temps avant que Vinicius ne réalise une pause éclair avec un effort imparable à longue portée à la 36e minute.

– Kirkland : Haaland déçoit, Vinicius de nouveau imparable au nul

Mais les visiteurs ont répondu par un tir sensationnel pour égaliser au milieu de la seconde période. Alors que Madrid menaçait d’étendre son avance, De Bruyne a battu Thibaut Courtois de l’extérieur de la surface pour égaliser.

C’est ainsi que le match s’est terminé pour laisser les deux équipes tout recommencer lors du match retour de mercredi prochain pour le droit de se qualifier pour la finale contre l’AC Milan ou l’Inter Milan.

Compte tenu du déroulement de la demi-finale de l’année dernière, lorsque Madrid est entré à la 90e minute du match retour au Bernabeu avec deux buts de retard et est revenu d’une manière ou d’une autre pour gagner dans le temps supplémentaire, l’équipe de Pep Guardiola sera probablement plus heureuse de s’éloigner de la capitale espagnole. avec le score à égalité en direction de Manchester.

Ce sera particulièrement vrai après que Madrid a pris le contrôle du match en seconde période et a menacé de tourner fermement la rencontre en sa faveur. Mais Madrid, le record de 14 vainqueurs de la compétition, a montré à maintes reprises ces dernières années qu’ils ne peuvent jamais être radiés. Et il est peu probable qu’ils s’inquiètent de la tâche qui les attend au stade Etihad dans huit jours, bien qu’ils n’aient pas réussi à gagner au domicile de City lors de quatre visites précédentes.

« C’est dommage que nous ayons concédé ce but », a déclaré le milieu de terrain madrilène Luka Modric. « Je pense que nous méritions plus. Ils avaient plus de possession mais n’ont pas créé beaucoup d’occasions. C’est toujours 50-50 et nous aborderons le deuxième match avec confiance. »

Pendant longtemps mardi, il a semblé que ce serait une autre victoire classique de la Ligue des champions de Madrid.

Man City a pris le contrôle du jeu dès les premiers échanges, dominant la possession et étouffant les hôtes avec leur pressing. Mais la défense profonde de Madrid, avec Antonio Rudiger pour Eder Militao suspendu, a largement réussi à limiter City à des demi-chances.

De Bruyne et Rodri ont tous deux testé Courtois à distance, tandis que le meilleur buteur de la Premier League, Erling Haaland, n’a pas tiré le meilleur parti de sa visée limitée.

Puis avec leur seul tir de la première mi-temps, Madrid est passé devant. Eduardo Camavinga, jouant dans un rôle d’arrière gauche inconnu, était le créateur, avançant du plus profond de sa propre moitié avant de le déposer à l’intérieur de Vinicius, qui a pris le ballon sur son pied droit et a déclenché une frappe imparable devant Ederson à près de 30 mètres. .

À peine trois jours après avoir créé les deux buts lors de la victoire finale de la Copa del Rey de Madrid contre Osasuna, Vinicius a de nouveau réussi à étourdir les leaders de la Premier League et à faire dérailler leur élan.

Bien qu’il ait terminé la première mi-temps avec près de 70% de possession de balle, le déficit de City a presque doublé juste après la mi-temps alors que Madrid continuait d’attaquer.

Karim Benzema a frôlé un 21e but en Ligue des champions contre une opposition anglaise avec un tir du pied gauche qui est passé juste au-dessus de la barre, tandis qu’un appel de pénalité ambitieux pour un handball contre Jack Grealish a été écarté.

Mais contrairement à il y a un an, City n’a pas fléchi sous la pression. À la 67e minute, Rodri a intercepté de manière cruciale une passe de Camavinga au plus profond de la moitié de terrain madrilène, Ilkay Gundogan a renvoyé le ballon à De Bruyne et le Belge a eu l’espace pour aligner un entraînement parfaitement frappé devant Courtois et tirer le niveau de City.

Madrid avait encore une autre chance d’obtenir l’avantage pour le match retour, mais Ederson a produit un arrêt à une main pour empêcher une tête éloignée de Benzema alors que Man City a prolongé sa séquence sans défaite dans toutes les compétitions à 21 matchs.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.