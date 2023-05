Real Madrid vs Manchester City diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Ligue des champions

Real Madrid vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match, mardi 9 mai, 20 h 00 BST

Real Madrid vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Real Madrid vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut. Real Madrid vs Manchester City est sur BT Sport au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Ligue des champions avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Une deuxième saison consécutive où le Real Madrid et Manchester City se rencontrent en demi-finale de la Ligue des champions, avec l’équipe de Pep Guardiola pour se venger.

City a remporté le match aller de l’an dernier lors d’une rencontre passionnante 4-3 à l’Etihad, avant que Madrid ne prouve son pedigree en Ligue des champions avec une victoire 3-1 en Espagne.

Cette année, le Bernabeu accueille le match aller, mais les neutres espèrent un match tout aussi excitant que celui avec lequel nous avons débuté il y a 12 mois.

Manchester City, bien sûr, n’a jamais remporté cette compétition – et Guardiola est sans médaille de vainqueur depuis 2011 – tandis que le Real Madrid a remporté son cinquième titre en huit ans en battant Liverpool en mai dernier.

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Le Real Madrid est privé de Dani Ceballos et Ferland Mendy sur blessure, tandis qu’Eder Militao est suspendu. Luka Modric a fait une apparition de remplacement ce week-end, ce qui suggère qu’il est apte pour le match de mardi.

Nathan Ake est le seul doute pour Manchester City. Rodri, John Stone, Bernardo Silva et Jack Grealish se sont tous reposés le week-end mais devraient revenir.

Former

Real Madrid : WLWLW

Manchester City : WWWWWW

Arbitre

Artur Dias du Portugal sera l’arbitre du Real Madrid contre Manchester City.

Stade

Le Real Madrid contre Manchester City se jouera au Santiago Bernabeu à Madrid.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi du Real Madrid contre Manchester City est à 20h BST sur mardi 9 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BT Sport 1, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de la Ligue des champions, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue des champions, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) a tous les droits sur la Ligue des champions.

• États-Unis : CBS, Paramount+ et fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les endroits pour regarder la Ligue des Champions.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2022/23 est DAZN.

• Australie : Stan Sport diffusera tous les matchs de la Ligue des champions.

• Nouvelle-Zélande : Spark Sport sert tous les matchs de la Ligue des champions.