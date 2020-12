Le Real Madrid a été obligé de travailler lors de sa victoire 2-0 en Liga contre Grenade au stade Alfredo Di Stefano mercredi soir.

Les hôtes ont dominé la procédure pour la plupart dans les 45 premières minutes sans rien montrer et ont vu Rodrygo se blesser à la 38e minute alors que Marco Asensio quittait le banc pour le remplacer.

Madrid a pris les devants juste avant l’heure lorsque Casemiro est rentré à la maison à bout portant après une belle balle dans la surface par Asensio pour porter le score à 1-0.

Karim Benzema en a ajouté un de plus pour le Real dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps lorsqu’il a traversé le haut de la surface de réparation et a tiré un tir du pied gauche à travers le but pour atteindre le score final.

Le résultat amène le Real Madrid à égalité de points avec le leader Atleti, mais l’équipe de Diego Simeone a deux matchs en main contre ses rivaux de la Liga de Crosstown.