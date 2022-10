Real Madrid vs Gérone – Rapport de match de football – 30 octobre 2022

Rodrygo réagit lors du match du Real Madrid contre Gérone. Denis Doyle/Getty Images

Le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par Gérone au Santiago Bernabeu dimanche, mais les champions en titre ont maintenu leur séquence sans défaite en Liga et détiennent un point d’avance sur Barcelone.

Après une première mi-temps sans but, le Real a ouvert le score par Vinicius Jr à la 70e minute mais leur avance a été annulée par un penalty de Cristhian Stuani 10 minutes plus tard.

Le Real a été frustré pendant plus d’une heure mais a finalement fait la percée lorsque son jeu patient a permis à Federico Valverde de mettre le ballon dans la surface de six mètres où Vinicius était sur place pour le taper dans le filet.

Gérone a reçu une bouée de sauvetage lorsque Marco Asensio a manipulé le ballon dans la surface et l’arbitre a accordé un penalty à la suite d’un contrôle VAR, Stuani intervenant sur place et envoyant Thibaut Courtois dans le mauvais sens pour égaliser le score.

Rodrygo du Real pensait avoir gagné le match à la mort lorsqu’il s’est battu pour le ballon dans une mêlée avec le gardien de Gérone Paulo Gazzaniga, mais l’arbitre a refusé son but car le gardien contrôlait le ballon lorsque le Brésilien l’a intégré.

“[The referee] pensait que c’était un handball et un penalty, et c’est tout. Nous devons continuer”, a déclaré Dani Carvajal. “Il n’y a rien d’autre à dire, c’était donné. Nous n’avons pas gagné. Nous devons corriger les erreurs d’aujourd’hui et continuer.

Le match du Real n’a fait qu’empirer lorsque le milieu de terrain Toni Kroos a été expulsé dans le temps additionnel après avoir reçu un deuxième carton jaune. Gérone, qui est 16e au classement, est repartie avec un point précieux alors que ses joueurs s’effondraient au sol en soulagement.

“Nous n’avons pas pu remporter la victoire, mais dans l’ensemble, nous sommes toujours au sommet, n’importe quelle équipe voudrait être là où nous sommes”, a ajouté Carvajal. “Nous en avons fait assez pour gagner, nous avons eu des occasions. Leur gardien a fait un superbe arrêt de Marco [Asensio]. [For Rodrygo’s goal] le gardien de but a dit qu’il avait le ballon entre ses mains et le sol, donc c’était une faute.”