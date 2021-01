Le Real Madrid a progressé d’un point d’avance en tête du classement de la Liga samedi après sa victoire 2-0 sur le Celta Vigo à l’Estadio Alfredo Di Stefano. C’est une tête de la ligue qui pourrait durer un peu plus de 12 heures, l’Atletico Madrid (qui a trois matchs en cours) se rendant à Alaves dimanche avec des visions de retour au sommet du football espagnol.

Sergio Ramos a échappé à la visite des hommes d’Eduardo Coudet avec une maladie d’estomac signalée, mais les hôtes ont maintenu leur solide forme défensive derrière Raphael Varane et Nacho alors que Thibaut Courtois a remporté sa septième feuille blanche de la saison en championnat.

Madrid n’a eu besoin que de six minutes pour prendre les devants, mais l’a fait dans une série d’événements qui auraient pu changer le teint du match.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Avec Courtois battu par un effort ébréché d’Iago Aspas, Nacho a effacé la tentative de but hors de la ligne, commençant une contre-attaque rapide de Madrid. Le ballon a trouvé son chemin vers Marco Asensio sur l’aile gauche, d’où il a dressé un centre jusqu’au poteau éloigné qui a été rencontré par la tête de Lucas Vazquez pour ouvrir le score. C’était le 15e but de ce dernier en Liga avec Los Blancos, et la 15e passe décisive de l’ancien pour le club.

Celta pensait avoir un chemin pour revenir dans le concours à la 28e minute lorsque le film de Renato Tapia a frappé le bras de Ferland Mendy dans la surface de Madrid, mais lorsque la rediffusion vidéo a confirmé que le bras de l’arrière gauche était bien serré contre son corps, le VAR a nié les appels de pénalité des visiteurs.

Madrid a mis le résultat hors de doute à la 53e minute, Asensio et Vazquez combinant à nouveau pour un but, inversant cette fois les rôles – Asensio le buteur, Vazquez le fournisseur – après que Luka Modric a intercepté une passe lâche au milieu de terrain et a déclenché un coup dévastateur. compteur.

Le Real Madrid sera le prochain en action le 9 janvier, lors de sa visite à Osasuna, tandis que le Celta Vigo se rendra à Ibiza mardi pour le deuxième tour de la Copa del Rey.