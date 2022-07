Real Madrid vs Barcelone – Rapport de match de football – 23 juillet 2022

Raphinha a marqué le seul but du match alors que Barcelone battait le Real Madrid 1-0 lors du premier Classique de la saison à Las Vegas.

L’ailier brésilien – signé de Leeds ce mois-ci – a donné l’avantage au Barca à la 27e minute du match amical du Soccer Champions Tour, tirant dans le coin supérieur après qu’Eder Militao ait donné le ballon.

Le remplaçant Marco Asensio a raté la meilleure occasion de Madrid, tirant à côté, et Thibaut Courtois a effectué une série d’arrêts tardifs alors que Barcelone dominait devant une foule de 61 299 fans.

Robert Lewandowski, qui a été présenté mercredi comme joueur du Barca, a débuté son premier match pour le club au stade Allegiant aux côtés de ses collègues recrues estivales Raphinha et Andreas Christensen.

Madrid était sans Karim Benzema – qui n’a rejoint l’entraînement de pré-saison que cette semaine – donc Eden Hazard a commencé en attaque, tandis qu’il y avait aussi des places de départ pour les nouveaux arrivants Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni.

“Benzema est le meilleur joueur du monde”, a déclaré l’entraîneur-chef Carlo Ancelotti à Real Madrid TV après le match. “Bien sûr, quand il n’est pas là, nous manquons quelque chose.”

Lewandowski a obtenu une première vue de but à la 11e minute lorsque son effort féroce a été sauvé par Courtois au premier poteau.

Madrid a répondu par Fede Valverde, qui a frappé le poteau de loin, avant qu’Ansu Fati ne tire à côté après qu’Eduardo Camavinga ait perdu le ballon.

Rudiger – qui a commencé le match à l’arrière gauche, avec David Alaba jouant dans la défense centrale – a avancé après 26 minutes, coupant à l’intérieur et tirant à travers le but, avant que Raphinha n’ouvre le score quelques instants plus tard à l’autre bout.

Militao, harcelé par la pression élevée du Barça, a tenté une passe risquée à travers la surface de réparation, et l’ailier en a profité, prenant une touche avant de tirer du pied gauche devant Thibaut Courtois pour son deuxième but de la pré-saison.

Lewandowski a eu un effort à bout portant bloqué par Alaba et Jordi Alba a été averti pour avoir fait tomber Vinicius Junior à la pause avant la mi-temps.

L’entraîneur du Barca, Xavi Hernandez, a effectué cinq changements à la pause – en présentant Pierre-Emerick Aubameyang pour Lewandowski – tandis que son homologue Carlo Ancelotti a recruté six nouveaux joueurs, dont un nouveau milieu de terrain composé de Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos.

Asensio a raté une excellente occasion d’égaliser à la 58e minute, tirant hors cible après avoir échangé des passes avec Lucas Vazquez.

Un autre remplaçant, Franck Kessie, a été refusé par Courtois et Barcelone a eu le malheur de ne pas recevoir de penalty après qu’Alvaro Odriozola ait manipulé l’intérieur de la surface.

Courtois a de nouveau été appelé à l’action pour sauver Ousmane Dembele et Sergino Dest, et Mariano Diaz a pris la tête large, dans les dernières minutes mouvementées.

“En seconde période, nous avons mieux contrôlé le ballon”, a déclaré Ancelotti. “En première mi-temps, nous avons bien défendu, avec un bloc bas, mais nous avons manqué un peu de qualité. Nous l’avons vu en seconde période.”