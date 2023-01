Real Madrid vs Barcelone – Rapport de match de football – 15 janvier 2023

Barcelone a été couronnée championne de la Super Coupe d’Espagne après des buts de Gavi, Robert Lewandowski et Pedri qui leur ont valu une victoire 3-1 sur leurs rivaux amers du Real Madrid en Arabie saoudite dimanche.

Barcelone, qui a remis à Xavi son premier trophée en tant qu’entraîneur du club catalan, a été dominant dans tous les aspects du jeu et a profité de trois erreurs du Real Madrid pour marquer.

Pour le deuxième match consécutif, Carlo Ancelotti a déclaré après le match que son équipe ne tirait pas sur tous les cylindres – un sentiment qu’il partageait après une victoire en fusillade contre Valence en demi-finale – après avoir été surclassé dans toutes les phases par Barcelone.

“Nous devons apprendre [from this]. C’est un moment difficile”, a déclaré Ancelotti. “Nous savions avant ce match que l’équipe n’était pas à son meilleur. Ce jeu a montré quelques problèmes que nous devons améliorer. On reviendra, c’est un coup dur, mais on va préparer le prochain match.

“Le match a commencé même, il n’y avait pas beaucoup de rythme, mais après avoir marqué en premier, ils avaient plus de confiance. Nous leur avons offert les deux premiers buts.

“[We have] travailler, regarder les erreurs que nous avons commises. Dans le [semifinal] contre Valence, nous étions meilleurs en défense, et aujourd’hui nous avons encore fait des erreurs. Nous devons travailler là-dessus.”

Xivi a été surpris en passant de son système habituel de 4-3-3 pour jouer un homme supplémentaire au milieu de terrain avec seulement Lewandowski à l’avant, tandis que le défenseur central Ronald Araujo a été déployé à l’arrière droit afin d’essayer de ralentir l’ailier électrisant du Real, Vinicius. Junior.

Les joueurs de Barcelone célèbrent après avoir marqué un but contre le Real Madrid en Super Coupe d’Espagne. Getty Images

Vinicius était en grande partie anonyme, tout en jouant à Gavi via le canal gauche a porté ses fruits puisque le jeune a marqué le premier match et délivré deux passes décisives.

Les dirigeants de la Liga ont pris les devants à la 33e minute après que le défenseur du Real Antonio Rudiger ait traversé sa propre zone à Sergio Busquets du Barça, qui a entamé un mouvement qui s’est terminé avec Gavi tout seul à l’intérieur de la surface pour marquer avec une frappe précise du pied gauche.

“Nous avons renforcé le milieu de terrain pour chercher à prendre le contrôle de cette zone et Araujo était vraiment bon pour arrêter les compteurs de Vinicius, nous ne leur avons laissé aucune option et nous nous sommes sentis très à l’aise”, a déclaré Busquets après la victoire.

“Nous savions que c’était une opportunité que nous devions saisir. Nous traversons une période de changements dans le club et dans les vestiaires et cette victoire nous renforcera pour continuer à nous battre pour plus de titres.”

Lewandowski a prolongé l’avance 12 minutes plus tard sur le comptoir lorsque Frenkie de Jong a trouvé Gavi, qui s’est faufilé derrière la ligne défensive du Real avant de le mettre sur une plaque pour l’attaquant polonais, qui a puisé dans le fond du filet vide.

Le Real Madrid, qui n’a eu aucun tir cadré en première mi-temps, a passé la majeure partie de la seconde en mode panique, essayant d’éviter une plus grande défaite.

Pourtant, une fois de plus, une erreur coûteuse a permis à Barcelone de marquer. Le remplaçant Dani Ceballos a perdu le ballon au milieu de terrain et Gavi a sprinté vers l’avant et a traversé pour Pedri pour tirer à bout portant dans le filet vide.

Karim Benzema a marqué un but de consolation pour le Real dans le temps additionnel, frappant à domicile sur le rebond après que Marc-André ter Stegen ait refusé sa première tentative.