Real Madrid vs Barcelone: ​​plans de couverture télévisée

Quand le Real Madrid et Barcelone jouent, tout le monde veut connaître les plans de couverture télévisée. Les deux titans du football européen ont la rivalité la plus légendaire du continent, et peut-être du monde.

Cette saison, les deux clubs portent de grandes attentes. Le Real Madrid a remporté le championnat et la Ligue des champions il y a une saison. D’un autre côté, Barcelone a recruté comme aucun autre club au monde pour suivre le rythme Los Blancos. Par conséquent, la première rencontre de la campagne entre le Real Madrid et Barcelone est un vif pour les plans de couverture.

Plans de couverture du Real Madrid contre Barcelone

Heure du coup d’envoi : 10 h 15 HE / 7 h 15 PT – dimanche 16 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur ESPN+ et ESPN Sports

Commentateurs : Ian Darke et Steve McManaman

Télévision américaine : Le match est exclusif à ESPN + et ESPN Deportes

Le plus gros avantage des plans de couverture impliquant le Real Madrid et Barcelone est que le jeu n’est disponible que sur ESPN +. Maintenant, ESPN Deportes est également une option pour ceux qui s’intéressent à la couverture en espagnol. Cependant, pour la diffusion en anglais aux États-Unis, ESPN + est le seul emplacement pour le jeu.

ESPN a fait la même chose pour El Clásico la saison dernière, la première saison de l’entreprise avec LaLiga. Il s’agit d’une décision visant à générer des abonnements à ESPN +, plutôt que de mettre le jeu sur la chaîne que beaucoup de gens ont déjà. Cependant, comme il s’agit du service de streaming payant, toute la couverture tampon de chaque côté du jeu est également disponible via ESPN + et ESPN Deportes.

Premier El Clásico de la saison

Cette rencontre entre le Real Madrid et Barcelone a une signification au-delà d’un simple affrontement de derby. Ces deux équipes sont en tête du classement de la Liga avec une somme assez confortable à peine huit matchs. À égalité à 22 points après huit matchs, chaque équipe compte sept victoires et un match nul. L’équipe de troisième place, Athletic, a déjà cinq points de retard sur ces deux-là.

C’est la première chance qu’aura Robert Lewandowski d’affronter le Real Madrid sous les couleurs de Barcelone. Bien sûr, il a marqué quatre buts contre Los Blancos en Ligue des champions 2012/13 avec le Borussia Dortmund. Cependant, en 2016/17 et 2017/18, le Real Madrid a éliminé l’International polonais et le Bayern Munich en Ligue des champions.

Cela se prépare pour un concours intéressant, et qui ne manquera pas d’avoir des feux d’artifice.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto