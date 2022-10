Real Madrid vs Barcelone à travers les décennies

Le plus grand derby du football de clubs est de retour alors que les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone s’affrontent au légendaire Santiago Bernabeu.

La saison en cours de la Liga a parfaitement mené à la dernière édition de l’affrontement entre les poids lourds du football mondial alors que Barcelone et le Real Madrid se dirigent vers le plus grand match de rancune du sport, classés respectivement un et deux dans le classement.

La victoire dans le match a été célébrée comme des titres alors que les mammouths européens se battent bec et ongles pour surpasser leurs rivaux amers à chaque fois qu’ils se rencontrent sur le terrain.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA : la livraison de chaussures arrive en retard, les joueuses indiennes ne peuvent pas casser de nouvelles chaussures

Les années 1920 : le tout premier LaLiga El Clasico

Le premier LaLiga Clasico a eu lieu en février 1929, à peine deux semaines après le début de la toute première saison de LaLiga. Le stade Les Corts de Barcelone était plein de confiance cules ce jour-là, mais ils sont repartis déçus car le Real Madrid a marqué de chaque côté de la mi-temps pour une victoire inaugurale 2-1. Le Barça a remporté le match inverse 1-0 – et le tout premier titre de LaLiga – mais la première victoire d’El Clasico est allée à la capitale.

Les années 1930: le Real Madrid remporte la plus grande victoire de l’histoire de LaLiga El Clasico

Les matches d’ElClasico 1934-35 ont été remarquables, le Barça s’imposant 5-0 à Les Corts avant que le Real Madrid ne renverse la situation avec une incroyable victoire 8-2 à Chamartin. L’équipe locale menait 5-1 après seulement une demi-heure, ce qui a poussé l’entraîneur hongrois du Barça, Ferenc Plattko, à demander un changement de ballon à la pause ! Cela n’a fait aucune différence car l’équipe locale a remporté la plus grande victoire de LaLiga El Clasico.

Les années 1940 : La naissance d’ElClasico tel que nous le connaissons aujourd’hui ?

On pourrait dire que la naissance de l’intense rivalité El Clasico que nous connaissons aujourd’hui est née dans les années 1940, grâce à un certain nombre de rencontres passionnées entre les deux équipes. Parmi eux se trouvait le match nul le plus élevé jamais enregistré entre ces deux équipes : un match nul 5-5 à Les Corts en 1943.

Les années 1950 : ElClasico devient le premier match de football télévisé d’Espagne

L’histoire s’est écrite le 15 févriere 1959 alors qu’El Clasico devenait le premier match de football jamais télévisé à la télévision espagnole. Il y a eu une ruée vers les dernières technologies avant le match, les téléviseurs se vendant rapidement dans les deux villes. Le Real Madrid, avec les grands Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskas, a gagné 1-0 ce jour-là au Bernabeu mais n’a pas pu empêcher Barcelone de remporter son premier titre en Liga en sept ans.

Les années 1960 : Di Stefano continue de hanter Barcelone

La légende argentine reste le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid lors d’El Clasico dans les matches de LaLiga et il a tourmenté Barcelone à maintes reprises après avoir pensé – à tort – qu’ils avaient battu le Real Madrid jusqu’à sa signature en 1953. Les 14 buts de Di Stefano en 20 matches a inclus un doublé dans une victoire mémorable 5-3 au Camp Nou récemment ouvert en décembre 1960 et a marqué une période de domination générationnelle pour Los Blancos.

Les années 1970 : Johan Cruyff fait pencher la balance du côté du Barça

L’arrivée de Johan Cruyff en tant que joueur du Barça en 1974 a contribué à faire basculer l’équilibre d’ElClasico vers la capitale catalane, et la performance du Néerlandais lors d’une victoire 5-0 en LaLiga ElClasico au Bernabeu cette année-là fait encore souvent parler d’elle aujourd’hui. Le Salvador a inspiré le Barça au titre de LaLiga cette saison-là, mais surtout a inculqué une philosophie du football qui fait partie de l’identité du club à ce jour.

Les années 1980 : la génération Quinta del Buitre du Real Madrid remporte cinq victoires consécutives

Los Blancos n’avaient pas remporté de titre de LaLiga depuis six ans lorsqu’ils ont affronté Barcelone au Bernabeu en mars 1986. Une victoire 3-1, avec les icônes du club Jorge Valdano et Emilio Butragueño parmi les buteurs, a pratiquement remis le titre de LaLiga au Real Madrid. et a ouvert une période de domination inégalée de la rivalité pour le reste de la décennie. La génération dite “Quinta del Buitre” avec des talents locaux tels que Butragueño, Michel et Manuel Sanchis a remporté tous les titres de LaLiga entre 1986 et 1990 – une domination que seul Johan Cruyff pourrait briser.

Les années 1990 : ‘Manitas’ partout

Le retour de Cruyff au Barça en tant qu’entraîneur a marqué la naissance de la «Dream Team» qui a remporté quatre titres consécutifs en Liga entre 1991 et 1994. Pourtant, l’histoire d’ElClasico dans les années 1990 restera dans les mémoires pour deux résultats emblématiques: une victoire 5-0 pour le Barça à Camp Nou avec Romario et l’ancien entraîneur Ronald Koeman parmi les buteurs en 1994 ; et le Real Madrid se venge avec exactement le même score presque exactement 12 mois plus tard grâce aux buts, entre autres, du futur joueur et entraîneur du Barça, Luis Enrique !

Les années 2000 : Ronaldinho remet le Bernabeu sur ses pieds

Le Clasico de novembre 2005 au Santiago Bernabeu a marqué le rendez-vous d’une génération. Le Barça a rapidement pris les devants, mais le show de Ronaldinho ne faisait que commencer. Au début de la seconde période, le Brésilien s’est précipité de l’intérieur de sa propre moitié, a facilement franchi la tentative de tacle de Sergio Ramos, a dépassé Ivan Helguera, a évité Roberto Carlos et a dépassé Iker Casillas. 15 minutes plus tard, il a de nouveau dépassé Ramos et a facilement battu Casillas pour 3-0. La foule de Bernabeu a réagi d’une manière presque sans précédent : en se levant et en applaudissant une performance véritablement incroyable et historique.

Les années 2010 : Messi s’impose au Bernabeu

Lionel Messi est le meilleur buteur de tous les temps d’El Clasico en Liga et son influence sur le match au fil des ans a été profonde. Bien qu’il soit difficile de distinguer une seule performance, vous auriez du mal à trouver un moment plus emblématique ou dramatique dans l’histoire récente d’ElClasico que son vainqueur dans le temps additionnel lors de la victoire 3-2 du Barça au Bernabeu en 2017. L’image de Messi tenant son maillot aux fans de Bernabeu lors d’une célébration restera longtemps dans la mémoire.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici