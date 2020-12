Le Real Madrid a montré pourquoi il était champion de la Liga avec une victoire convaincante 2-0 à domicile contre l’Atletico Madrid lors du derby samedi pour mettre fin au début de saison invaincu des meneurs.

Le Real Madrid a pris la tête à juste titre à la 15e minute lorsque Casemiro est rentré d’un corner, laissant l’Atletico derrière pour la première fois de son 11e match de championnat de la saison.

Dani Carvajal a mis le Real de Zinedine Zidane plus à l’aise avec une superbe frappe à la 63e minute qui est sortie du poteau et dans le but du gardien Jan Oblak pour un but contre son camp.

L’Atletico a été complètement dominé par les champions et n’a eu aucune tentative de but en première mi-temps, alors qu’il n’a pas réussi à réussir un tir cadré jusqu’à la 80e minute, lorsque la tête de Saul Niguez a été sauvée par Thibaut Courtois.

L’Atletico mène toujours le classement avec 26 points, tandis que le Real a grimpé à la troisième place et a réduit l’écart de ses rivaux de la ville à trois points, bien que l’équipe de Diego Simeone ait un match en main.

Le résultat signifie également que la Real Sociedad, deuxième, peut reprendre la première place si elle bat Eibar dimanche.

Cette victoire a complété une semaine remarquable pour le Real après avoir battu Séville en Liga et le Borussia Moenchengladbach pour progresser en Ligue des champions et allégera encore la pression sur Zidane après un début de campagne relativement médiocre de son équipe.

Les champions d’Espagne ont été stimulés par le retour de l’arrière droit de premier choix, Carvajal, mais Zidane a également récompensé Lucas Vazquez pour ses efforts exceptionnels en remplaçant le défenseur et l’a déployé en tant qu’ailier droit.

Le mouvement a donné à Real une intensité et une cadence de travail supplémentaires et l’Atletico pouvait à peine faire face au départ éclair des hôtes, car Karim Benzema a forcé Oblak à faire basculer un tir cinglant sur le poteau et que ces derniers n’ont pas réussi à se connecter avec un centre.

Le Real a continué à dominer la première mi-temps et Simeone a lancé un triple changement à l’intervalle dans le but de donner à son équipe le contrôle d’un match qui leur échappait.

Le mouvement a presque porté ses fruits alors que le remplaçant Thomas Lemar s’est retrouvé sans marque au poteau le plus éloigné pour rencontrer une croix, mais a heurté d’une manière ou d’une autre le filet latéral, Simeone hurlant d’incrédulité sur la touche à une chance glorieuse perdue.

Carvajal a ensuite livré un contre-coup de poing catégorique pour mettre le jeu hors de portée de l’Atletico et bien que les visiteurs aient bien réagi, ils n’ont jamais eu l’air d’organiser un retour.