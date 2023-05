Real Madrid v Man City : Pariez 10 £ et obtenez 30 £ de paris gratuits avec bet365

Manchester City affronte le Real Madrid mardi soir lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions au Bernabeu.

La demi-finale de mardi à Madrid verra sans doute les deux meilleures équipes de clubs du monde s’affronter pour une place en finale de la Ligue des champions le mois prochain à Istanbul.

Il voit également le match revanche de la demi-finale de la saison dernière, au cours de laquelle le Real Madrid a marqué deux fois dans les dernières minutes du match retour pour envoyer l’égalité en prolongation avant de gagner.

L’équipe locale vient de remporter son troisième trophée de la saison samedi soir, battant Osasuna 2-1 en finale de la Copa del Rey pour ajouter à la Super Coupe et à la Coupe du Monde des Clubs qu’elle a déjà remportée cette saison.

L’équipe de Carlo Ancelotti avait perdu deux de ses trois derniers matchs avant son triomphe en coupe samedi, et n’est plus dans la course au titre de la Liga après avoir chuté à la troisième place derrière son rival de la ville, l’Atletico, et à 14 points de Barcelone avec cinq jeux restant à jouer.

Le Real Madrid a remporté six de ses sept derniers matches à domicile, dont des victoires contre des équipes anglaises lors des deux précédents huitièmes de finale de la Ligue des champions, battant Liverpool et Chelsea en route vers les quatre derniers.

Los Blancos sont l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue des champions, remportant le trophée à 14 reprises, soit deux fois plus que la meilleure équipe suivante.

Manchester City n’a pas encore levé la première compétition de clubs d’Europe, même si beaucoup pensent que c’est leur meilleure chance de le faire.

L’équipe de Pep Guardiola pourrait encore remporter un triplé sans précédent pour la première fois de son histoire cette saison.

Les champions d’Angleterre en titre mènent actuellement la Premier League d’un point, avec un match en moins, sur Arsenal, à seulement trois semaines de la saison de championnat restante.

Gagner le titre de Premier League ce mois-ci serait leur troisième saison consécutive et leur cinquième fois en six saisons.

City a également réservé sa place pour la finale de la FA Cup le mois prochain contre Manchester United et reste le favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Man City se rend à Madrid après avoir remporté tous ses 10 derniers matchs de championnat et 15 de ses 16 derniers toutes compétitions confondues, le seul défaut de ce record étant un match nul 1-1 au Bayern Munich lors du dernier tour de la Ligue des champions. , où ils détenaient déjà une avance de 3-0 dès le match aller.

Man City a remporté trois des quatre dernières rencontres entre les deux équipes, mais cherchera désespérément à se venger après leur sortie déchirante dans cette compétition il y a 12 mois.

