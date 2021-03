Les équipes retournent à Budapest, en Hongrie, où City s’est taillé une avance de 2-0 au match aller il y a trois semaines grâce aux buts de Bernardo Silva et Gabriel Jesus. Les leaders de la Premier League anglaise cherchent à atteindre les quarts de finale pour la quatrième saison consécutive sous Pep Guardiola, bien qu’ils n’aient pas dépassé cette étape et ne se soient jamais rendus en finale. City a reposé des joueurs clés tels que Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan et Raheem Sterling contre Fulham ce week-end et a remporté 23 de ses 24 derniers matchs toutes compétitions confondues. Mönchengladbach est sur une série de six défaites et, s’il est éliminé, il est peu probable qu’il revienne en Ligue des champions la saison prochaine après avoir chuté à la 10e place de la Bundesliga. Le match est à nouveau à Budapest en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

