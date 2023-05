Real Madrid de Carlo Ancelotti contre Man City de Pep Guardiola: deux grands entraîneurs ne pourraient pas être plus différents | Nouvelles du football

Le retour du Real Madrid contre Manchester City lors de la demi-finale de la saison dernière a été chaotique à l’extrême. Certains ont émis l’hypothèse que c’était la magie du Bernabeu. Comment expliquer autrement ce dont ils venaient d’être témoins ? Certes, personne ne pensait que c’était la tactique.

Dans la dernière minute de la 90, l’attaquant vedette Karim Benzema avait erré sur le flanc droit puis sur la gauche, surgissant largement pour centrer le ballon pour que le remplaçant Rodrygo marque le premier des deux buts dont Madrid avait besoin pour égaliser. . Le reste appartenait à l’histoire.

Les marges étaient incroyablement petites. Pep Guardiola a déploré son malheur, privé que cette compétition de coupe continue de confondre son génie – comme c’est le cas depuis plus d’une décennie maintenant. Carlo Ancelotti haussa un sourcil. Il serait celui qui danserait sur le terrain à Paris.

Rodrygo a déclenché un revirement spectaculaire pour le Real Madrid contre Man City





Le contraste entre les deux est irrésistible mais commençons par la comparaison. Tous deux sont d’anciens milieux de terrain qui ont soulevé ce trophée en tant que joueurs. Les deux l’ont remporté en tant que manager, Guardiola deux fois avec Barcelone. Ancelotti deux fois avec Milan et deux fois avec Madrid.

Si City remporte ce prochain match à domicile et à l’extérieur, Guardiola ira à égalité avec Sir Alex Ferguson sur 102 victoires en Ligue des champions en tant qu’entraîneur. Il n’y aurait alors qu’un seul homme devant lui sur la liste. Cet homme est Ancelotti, son homologue au Bernabeu mardi.

Alors que la rivalité de Guardiola avec Jurgen Klopp a été une caractéristique de la Premier League et que son séjour en Espagne a été façonné par son antagonisme avec Jose Mourinho, c’est lui et Ancelotti qui sont les deux hommes à avoir disputé le plus de demi-finales de la Ligue des champions.

C’est aussi une rivalité d’idées car ils représentent deux façons très différentes de faire ce travail. Le contraste stylistique n’est pas aussi manifeste, mais il pourrait être plus intrigant car la différence entre eux concerne plus que la tactique, il s’agit de principes.

Le jeu de position de Guardiola a inspiré une génération d’entraîneurs. C’est une idéologie. Il peut être enseigné. Il peut être embrassé.

Les règles d’Ancelotti sont moins définies. Il n’en a pas toujours été ainsi. En tant qu’entraîneur débutant à Parme, il a rejeté la possibilité de signer Roberto Baggio parce qu’il était tellement attaché à l’idée du 4-4-2 d’Arrigo Sacchi. Ce fut une leçon qui a modifié son approche de la gestion.

Carlo Ancelotti célèbre avec les supporters du Real Madrid après le revirement





L’histoire suggère qu’il n’y a pas de bien ou de mal ici.

Leur première demi-finale les uns contre les autres a eu lieu en 2014 et a abouti à une grande victoire pour le Madrid d’Ancelotti. Guardiola s’est inquiété de sa formation du Bayern Munich pendant des jours, changeant d’avis deux fois avant de se décider sur une décision qu’il regretterait, perdant 4-0 à domicile.

Ancelotti, caractéristique, a donné la responsabilité à ses joueurs. À Cristiano Ronaldo. « Mon seul souhait est que chaque joueur ait la chance de travailler avec lui », a déclaré Ronaldo. Ancelotti n’a jamais eu de problème avec lui. « En fait, il a résolu les problèmes pour moi. »

Cristiano Ronaldo et Carlo Ancelotti lors de la victoire 4-0 contre le Bayern Munich de Pep Guardiola





L’Italien a eu le dessus sur cette rencontre mais ce qui s’est passé lorsqu’il a remplacé Guardiola au Bayern a mis en évidence les failles de son approche. Au départ, les joueurs semblaient presque étourdis. « Il nous fait confiance pour prendre nos propres décisions sur le terrain », a déclaré Manuel Neuer.

Mais avant trop longtemps, il a commencé à se désagréger. Le changement était trop sismique pour se dérouler sans heurts. Des histoires ont émergé de joueurs seniors organisant des séances d’entraînement de haute intensité derrière le dos d’Ancelotti, tellement ils étaient préoccupés par l’attitude plus détendue envers le travail.

« Pep Guardiola se concentre sur les détails, avec beaucoup d’analyses », expliquera plus tard Joshua Kimmich. « Il est aussi très émotif et essaie d’entraîner depuis la ligne. Ensuite, j’ai eu un entraîneur à Carlo Ancelotti qui est très calme et ne change pas directement sur la ligne. »

La micro-gestion n’est pas à la manière d’Ancelotti. « Carlo avec un regard vous dit déjà beaucoup de choses », a déclaré Fede Valverde. Parfois, cette approche minimaliste est appréciée, les joueurs grandissent avec la responsabilité. Parfois, ils ont besoin d’un peu plus d’informations.

Les deux méthodes fonctionnent, mais elles fonctionnent de manière différente. Ce n’est peut-être pas un hasard si Guardiola a mieux réussi à gagner des ligues que des ligues de champions. Deux tentatives sur 13, c’est étonnamment peu compte tenu de l’éclat de ses côtés. Il a remporté 10 titres de champion.

Ancelotti est le contraire. Il a peut-être remporté la Ligue des champions en tant que manager plus de fois que quiconque, mais la saison dernière, c’était la première fois qu’il remportait sa ligue nationale au cours de la même saison. Il a remporté les cinq grands championnats européens, mais une seule fois chacun.

On soupçonne qu’il fait allusion à la vérité. Guardiola, à sa manière, joue les pourcentages. Au cours d’une longue saison, ses schémas, les mouvements métronomiques qui sont forés dans ses joueurs, réussiront à produire des équipes qui gagnent plus souvent que les autres.

Ancelotti ne peut pas égaler cette cohérence. Mais en faisant confiance au talent, en encourageant les joueurs à penser par eux-mêmes, juste de temps en temps, ses équipes sont capables d’une sorte de spontanéité difficilement possible chez une équipe de Guardiola entraînée à toujours prendre les « bonnes » décisions.

Les deux ailiers gauches de cette rencontre le résument en microcosme. D’un commun accord, il a fallu une saison complète à Jack Grealish pour produire son meilleur football sous Guardiola. Mais ce football est un peu différent de ce à quoi il ressemblait quand ils ont payé 100 millions de livres sterling à Aston Villa pour lui.

Sous Guardiola, les règles sont plus rigides. L’été dernier, dans une variante de l’histoire habituelle, le joueur a même suggéré qu’il pourrait s’exprimer davantage en jouant sous un maillot anglais pour Gareth Southgate. « J’ai l’impression de jouer avec beaucoup plus de liberté ici », a-t-il déclaré.

« C’est ce que le manager me demande de faire – continuez et soyez moi-même et essayez de créer. » Cette saison, Grealish a été largement salué à City. Et pourtant, de manière incongrue, il se crée moins d’occasions par 90 minutes que la saison dernière. Il a été subsumé dans le système.

Jack Grealish a souffert à Madrid mais a été brillant pour Man City cette saison





Vinicius Junior n’est pas un rouage dans la machine madrilène. Il est le joueur le plus décisif du monde, selon Ancelotti. En tant que tel, l’homme dont le but a remporté ce trophée la saison dernière opère dans des domaines similaires à Grealish mais sans les mêmes restrictions de position sur son jeu.

Son manager de l’équipe nationale, Tite, a même demandé à Ancelotti des conseils sur ce qu’il pouvait faire pour tirer le meilleur parti de lui pour le Brésil. « Nous avons parlé de situations offensives qui lui donneraient une liberté créative, en tête-à-tête. » Vinicius dit qu’Ancelotti lui donne confiance.

Il y a des tactiques, bien sûr qu’il y en a. Mais ils sont guidés par les besoins de l’individu. En finale de la Ligue des champions, Ancelotti a opté pour une formation déséquilibrée qui a demandé à Valverde de défendre à droite d’une manière que Vinicius n’avait pas à faire à gauche.

Vinicius Junior célèbre après avoir marqué le vainqueur du Real Madrid contre Liverpool





« Si vous me demandez comment on a joué la finale à Paris, 4-3-3 ou 4-4-2, je vous dirai que je ne sais pas », a déclaré Ancelotti. Parlez de jouer jusqu’au stéréotype. Mais cela aide toujours à révéler un peu pourquoi son équipe du Real Madrid pourrait bien s’avérer être la Kryptonite de Guardiola.

Superman gagne généralement à la fin, bien sûr. City est le favori des bookmakers pour une raison. Ils tisseront leurs motifs pendant trois heures et avec Erling Haaland à l’avant, ils espèrent être suffisamment cliniques pour créer et convertir suffisamment de chances d’être hors de vue.

Mais si ces chances ne sont pas prises. Si Thibaut Courtois est inspiré. Si cette égalité tient la distance et qu’un moment de magie s’impose pour le départager. Ne soyez pas surpris si c’est un résolveur de problèmes de classe mondiale en meringue blanche qui se sent habilité à prendre cette décision.

C’est la beauté de ces voitures contrastées.