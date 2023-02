Real Madrid contre Valence – Rapport de match de football – 2 février 2023

Marco Asensio et Vinicius Junior ont marqué des buts en deuxième mi-temps pour offrir au Real Madrid une solide victoire 2-0 sur Valence en difficulté jeudi alors que les visiteurs terminaient le match avec 10 hommes.

Le défenseur de Valence Gabriel Paulista s’est vu montrer un rouge direct à 18 minutes de la fin pour avoir abattu Vinicius avec un tacle sauvage qui a presque déclenché une bagarre entre les joueurs sur le terrain.

Les champions de LaLiga ont grimpé à 45 points à la deuxième place du classement, cinq derrière le leader Barcelone. Valence, qui a limogé l’entraîneur Gennaro Gattuso mercredi, est sur une séquence de cinq matchs sans victoire et est 14e avec 20 points, un d’avance sur la zone de relégation.

Le gardien madrilène Thibaut Courtois était satisfait de la feuille blanche et a déclaré avoir constaté une amélioration de la défense de l’équipe alors qu’elle tentait de réduire l’écart avec le leader barcelonais.

“Nous avons maintenant gardé trois cages inviolées d’affilée. Mais j’aurais préféré encaisser l’autre jour et gagner [against Real Sociedad]la chose la plus importante est toujours les trois points”, a déclaré Courtois.

“Défensivement, nous nous sommes améliorés, à Bilbao et contre La Real. Aujourd’hui, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Nous avons bien fait. En première mi-temps, nous n’avons pas marqué mais nous l’avons fait en seconde, et avec l’expulsion du dernier 15 minutes, c’était plus facile.”

Le Real, qui souhaite conserver le titre, subit la pression de son rival, le Barca, qui est invaincu lors de ses 14 derniers matches toutes compétitions confondues et sur une séquence de quatre victoires consécutives en Liga.

Ils ont été la meilleure équipe pendant une grande partie du match et ont contrôlé le rythme lors d’une nuit froide à Madrid, mais il leur a fallu un certain temps pour trouver leur mojo devant le but, Vinicius et Karim Benzema gaspillant de bonnes opportunités en première mi-temps.

Les joueurs du Real Madrid célèbrent après avoir marqué un but contre Valence en Liga. Getty Images

Antonio Rudiger avait un but exclu par VAR pour une faute de Benzema dans la préparation juste avant la mi-temps.

Le Real est sorti fort après la pause et a frappé deux fois en deux minutes, un magnifique tir de curling dans le coin supérieur d’Asensio après 52 minutes suivi de Vinicius rentrant à bout portant pour terminer une contre-attaque rapide comme l’éclair.

La victoire a cependant coûté cher à l’équipe de Carlo Ancelotti, car Eder Militao et Benzema ont été contraints de partir avec des blessures apparentes et ont eu de la chance que Vinicius ait pu s’éloigner du défi sauvage de Paulista.

“Je ne sais pas [about the red card], mais nous devons protéger Vini. Il est très expressif sur le terrain, il prend des joueurs et les défenseurs n’aiment pas ça”, a déclaré Courtois. “C’est typique. C’est sa technique, sa façon de jouer, on a besoin de ce Vinicius pour ouvrir les défenses.

“Je pense qu’il a reçu beaucoup de coups de pied et aujourd’hui, je suis content qu’un arbitre ait eu le courage de l’expulser, le ballon était parti, cela n’avait aucun sens. Cela doit être un expulsion.”

Le Real Madrid affrontera Majorque en Liga dimanche et se rendra au Maroc lundi pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

“C’est ce qui se passe lorsque vous jouez tous les trois jours”, a déclaré Ancelotti à propos des blessures. “Militao est absent dimanche, mais Benzema [injury] ça a l’air mineur.”