Real Madrid contre Real Sociedad – Rapport de match de football – 29 janvier 2023

Battling Real Sociedad a survécu à un martèlement à Santiago Bernabeu dimanche lorsqu’ils ont tenu le Real Madrid à un match nul et vierge dans un match frénétique de LaLiga.

Le Real Madrid a enregistré 20 tentatives de but contre seulement sept créées par les visiteurs, qui ont héroïquement tenu leur terrain pour rentrer à Saint-Sébastien avec un point grâce à une série d’arrêts du gardien Alex Remiro.

“C’était un bon match, très intense”, a déclaré le défenseur madrilène Nacho après le match. “Nous avons eu les meilleures occasions et nous ne les avons pas saisies, le match nul est dommage. Remiro et La Real connaissent une excellente saison.

« Nous avons fait du bon travail, mais [the draw] nous laisse un mauvais goût. Quand tu as des occasions franches et que tu les manques. C’est une longue saison, il faut continuer.”

Vinicius Junior a gâché deux occasions à bout portant, une dans chaque mi-temps, Remiro refusant les deux. Le gardien a également effectué des arrêts critiques des efforts de Karim Benzema, Toni Kroos et Rodrygo.

“Je suis content du point et de mon jeu personnellement”, a déclaré Remiro par la suite. “Jouer contre ces équipes, normalement, elles ne vous lâchent pas. Nous n’étions pas cliniques devant le but mais nous sommes satisfaits du match nul.”

“Imanol [Alguacil] tire le meilleur de nous. Ce n’est pas une coïncidence. Il sait comment faire les choses correctement.”

Le leader Barcelone est passé à 47 points au classement après sa victoire 1-0 à Gérone samedi et compte désormais cinq points d’avance sur le Real Madrid, deuxième. La Real Sociedad est troisième avec 39 points, ayant joué un match de plus que les deux premiers.

Désespéré de combler l’écart avec le Barça, le Real Madrid a pris d’assaut la Real Sociedad depuis le début, rugissant par ses fans lors d’une soirée fraîche dans la capitale espagnole.

Benzema a eu la première chance du Real à la septième minute lorsqu’il a réalisé un jeu individuel brillant, dribblant devant trois défenseurs, mais a vu son tir à bout portant arrêté par Remiro.

Peu de temps après, Vinicius a battu le défenseur Igor Zubeldia pour courir dans la surface mais son effort du pied droit est allé juste à côté.

Remiro a repoussé un tir à longue portée de Kroos au milieu de la première mi-temps et Federico Valverde a raté une volée prometteuse juste à l’intérieur de la surface.

Rodrygo a réussi un tir du bord de la surface à la 35e minute et, une fois de plus, Remiro était là pour effectuer un autre superbe arrêt.

Juste avant la mi-temps, Benzema passe à Vinicius dont le tir bas est bloqué par Remiro de la jambe gauche.

Les titulaires de la Liga avaient près de 70% de possession de balle en seconde période mais la Real Sociedad s’est créé quelques occasions avec des contre-attaques.

Le gardien Thibaut Courtois a réalisé un superbe arrêt à la 60e minute sur une frappe basse de Takefusa Kubo.

Vinicius a eu une dernière chance de sortir de l’impasse mais Remiro a repoussé un tir en tête-à-tête du Brésilien à la 70e minute.