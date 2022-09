Le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde a marqué un superbe but en deuxième mi-temps et Marco Asensio a marqué tard pour renvoyer les titulaires à une victoire 2-0 à domicile contre le RB Leipzig en Ligue des champions mercredi.

L’international uruguayen Valverde a fait preuve de sang-froid pour battre calmement un défenseur avec un jeu de jambes intelligent au bord de la surface avant de prendre sa place dans le coin inférieur du filet à la 80e minute.

Les 14 fois vainqueurs ont donné une performance décevante et jusqu’à ce que le but de Valverde n’ait réussi qu’un seul tir cadré, tandis que Leipzig avait créé de nombreuses ouvertures mais n’était pas assez clinique dans la région.

L’équipe de Carlo Ancelotti a conclu la victoire avec un but dans le temps additionnel du remplaçant Asensio, l’Espagnol entrant dans le filet après une mise à pied de Toni Kroos.

“C’était un bon match. Nous avons un peu souffert en première mi-temps”, a déclaré Ancelotti après le match. “Nous voulions contrôler le jeu puis pousser un peu plus en seconde période et c’est ce que nous avons fait. Nous devions apporter un peu plus d’énergie au match.

“La première mi-temps a été assez contrôlée. Ils sont dangereux devant et nous ne voulions prendre aucun risque. Nous avons gagné les deux premiers matchs, maintenant nous en avons un autre [against Shakhtar] après la pause.”

Le Real mène le groupe F avec six points après deux matchs, tandis que Leipzig est en bas sans aucun point.

Lors de leur premier match de Ligue des champions sous le nouvel entraîneur Marco Rose, Leipzig a remporté le match contre le Real et était confortablement la meilleure équipe en première mi-temps, l’attaquant Christopher Nkunku causant de nombreux problèmes aux hôtes.

Nkunku a tiré tôt sur le gardien Thibaut Courtois et s’est ensuite frayé un chemin dans la surface avant que le milieu de terrain du Real Aurélien Tchouameni ne fasse un tacle crucial. L’attaquant français était alors à quelques centimètres de se connecter avec un centre de Timo Werner à bout portant.

Le Real a offert peu d’avance, mais a estimé qu’il aurait dû avoir un penalty lorsque Luka Modric a été étouffé par Xaver Schlager peu avant la mi-temps.

Le même scénario a été suivi pendant une grande partie de la seconde mi-temps jusqu’à ce que Valverde, qui avait marqué un but sensationnel contre le Real Mallorca ce week-end avec une course de sa propre moitié, fournisse le moment décisif.

“Il va bien. Ce qui lui manquait, c’était d’entrer davantage dans la surface et il le fait, il marque”, a déclaré Ancelotti. “Il montre toute sa qualité, qui n’est pas seulement son dynamisme, mais aussi son tir quand il rentre dans la surface.”

Véritable défenseur Nacho de Valverde. “C’était un but formidable, nous devons tirer le meilleur parti de lui car il est dans une forme brillante. C’était un match très disputé, nous étions un peu décalés mais nous en avons parlé à la mi-temps et nous avons beaucoup de puissance et sont toujours capables de marquer.”