Real Madrid contre Osasuna – Rapport de match de football – 2 octobre 2022

Karim Benzema a raté un penalty tardif alors que le Real Madrid a perdu ses premiers points cette saison après avoir été tenu en échec 1-1 à domicile par Osasuna, qui a fait expulser un homme tard, en Liga dimanche.

Vinicius Junior a donné l’avantage aux champions juste avant la mi-temps avec un long tir mais les visiteurs ont égalisé après la pause grâce à Kike Garcia, qui a marqué d’une tête brillante du bord de la surface au-dessus du gardien de but.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Benzema a tiré loin du point de penalty à la 79e minute, après avoir été victime d’une faute à l’intérieur de la surface par le défenseur Unai Garcia, qui a reçu un carton rouge direct.

Le Real Madrid est à égalité avec son rival Barcelone avec 19 points en tête du classement, le Barça devant à la différence de buts.

Le point à Santiago Bernabeu a propulsé Osasuna à la sixième place du classement avec 13 points.

SUITE

Dani Ceballos: “Nous voulions les trois points, nous avons essayé jusqu’au bout. Nous avons perdu deux points, vraiment, parce que l’équipe poussait dans les dernières minutes mais nous n’avons pas pu remporter la victoire.”

Kike Garcia d’Osasuna: “Vous regardez les retours qu’ils ont eu à la télévision et vous pensez” maintenant c’est ton tour! Mais on a tenu bon, je pense qu’on a une bonne équipe qui défend bien la surface et on l’a montré.”